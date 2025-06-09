Kripto para dünyasının mizah temelli varlıkları olan memecoin’ler, yakın gelecekte borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla Wall Street’e taşınabilir. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, 7 Haziran’da X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “memecoin odaklı aktif ETF’lerin 2026’da hayata geçme ihtimalinin yüksek olduğunu” söyledi.

Şu anda toplam memecoin piyasa değeri 60 milyar doları aştı. Bu değer, Tron ve Cardano’nun birleşik piyasa değerinden fazla. Özellikle Dogecoin, Shiba Inu ve Pepe gibi popüler token’ların etkisiyle perakende yatırımcı ilgisi zirve yaparken, ETF ihraççıları da bu yükselen alana yatırım ürünü oluşturmak için kolları sıvıyor.

Aktif ETF Nedir, Neden Memecoin’ler İçin Uygun?

Aktif ETF’ler, klasik ETF’lerin aksine yalnızca sabit bir varlığı takip etmez. Bunun yerine, portföy yöneticileri yüksek performanslı varlıkları elde tutarken zayıf performans gösterenleri satar. Bu strateji, yüksek volatiliteye sahip memecoin’ler için daha esnek bir yapı sunuyor.

Rusya merkezli memecoin projesi Vladcoin ekibinin “performansa göre memecoin alım-satımı yapan bir ETF olmalı” şeklindeki paylaşımına yanıt veren Balchunas, önce “aktif kripto ETF’lerinin” onaylanacağını ve memecoin odaklı fonların geleceğini belirtti.

Dogecoin ETF’si Belirleyici Olabilir

2025 başında Grayscale, Bitwise ve 21Shares gibi büyük firmalar Dogecoin için spot ETF başvurusunda bulundu. Ayrıca Osprey Funds ve Rex Shares, sadece Dogecoin değil, aynı zamanda Trump Coin (TRUMP) ve Bonk (BONK) için de ETF başvurularını SEC’e sundu.

Balchunas, Dogecoin ETF başvurusunun sonucunun memecoin ETF’leri için önemli bir sinyal olacağını vurguladı. Şubat ayında bu başvuruların onaylanma şansını %75 olarak değerlendirmişti. Ancak o tarihten bu yana Polymarket üzerindeki beklentiler %44’e kadar düştü.

Memecoin Rallisi Bitti mi?

2024 sonlarında zirveye ulaşan memecoin çılgınlığı, 2025’in ortalarına gelindiğinde büyük ölçüde geriledi.

Dogecoin, zirvesinden bu yana %75 düştü.

Shiba Inu (SHIB), %85 değer kaybetti.

Pepe (PEPE) ise %60 geriledi.

Trump Coin, Eric Trump’ın 6 Haziran’da aile projesinin bu token’dan büyük miktarda alacağını açıklamasına rağmen, hâlâ tüm zamanların zirvesine göre %86 aşağıda.

Sonuç olarak her ne kadar memecoin piyasasında ciddi düzeltmeler yaşanmış olsa da, Balchunas’ın işaret ettiği gibi, ETF dünyasında bu alana yönelik ürünler geliştirme arzusu artıyor. 2026, perakende yatırımcıların memecoin ETF’leriyle geleneksel borsalarda alım-satım yapmaya başlayabileceği yıl olabilir. Ancak bu süreç, hem düzenleyici kurumların hem de piyasa dinamiklerinin kararına bağlı olarak şekillenecek.