Memecoin’ler kripto para dünyasını adeta ele geçirdi. Kimi uzmanlar trendin ardında bireysel yatırımcıların olduğunu düşünürken, kimileri de kripto yerlilerine işaret ediyor.

Sosyal medyada kripto para kullanıcıları memecoin’lerden başka bir şey konuşmuyor desek yeri. Ancak hafta sonu yaşanan, görünürde değersiz kripto paraların şişirilmesi oldu.

Sektörü gözlemleyen L (X kullanıcı adı @0xLawliette), memecoin çılgınlığının ardında çok net bir şekilde bireysel yatırımcıların olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz yıl piyasada yalnızca 2 milyar dolar değerinde memecoin vardı. Gözlemciye göre şimdi ise bu varlıkların değeri, göz açıp kapayıncaya kadar dokuz hanelere ulaşıyor.

think many people aren't convinced we are in a bull market and overly bearish because their holdings are not catching any retail flows

memecoins are the clear indicator of whether retail is here. it's obvious to anyone who has been in the trenches that we are in a bull market…

— L (@0xLawliette) April 1, 2024