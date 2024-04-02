Memecoin’ler kripto para dünyasını adeta ele geçirdi. Kimi uzmanlar trendin ardında bireysel yatırımcıların olduğunu düşünürken, kimileri de kripto yerlilerine işaret ediyor.

Sosyal medyada kripto para kullanıcıları memecoin’lerden başka bir şey konuşmuyor desek yeri. Ancak hafta sonu yaşanan, görünürde değersiz kripto paraların şişirilmesi oldu.

Sektörü gözlemleyen L (X kullanıcı adı @0xLawliette), memecoin çılgınlığının ardında çok net bir şekilde bireysel yatırımcıların olduğunu öne sürdü.

Memecoin’ler, bireysel yatırımcıların piyasada olup olmadığının açık bir göstergesi. Uzun süredir burada olan herkes, boğa piyasasının başladığının farkındadır.

Geçtiğimiz yıl piyasada yalnızca 2 milyar dolar değerinde memecoin vardı. Gözlemciye göre şimdi ise bu varlıkların değeri, göz açıp kapayıncaya kadar dokuz hanelere ulaşıyor.

Bireysel yatırımcılar piyasada, yalnızca artık teknoloji ve ‘finansal devrime’ ilgi göstermiyorlar. Piyasaya geri dönen herkes, kriptonun kumar olduğunun farkında. Memecoin’ler de spekülasyon için en iyi araç.

think many people aren't convinced we are in a bull market and overly bearish because their holdings are not catching any retail flows memecoins are the clear indicator of whether retail is here. it's obvious to anyone who has been in the trenches that we are in a bull market… — L (@0xLawliette) April 1, 2024

Herkes Emin Değil

L adlı kullanıcının görüşünü herkes paylaşmıyor. Ethereum eğitimcisi Anthony Sassano, kripto piyasasında geçirdiği on yılın ardından, güncel boğa piyasasının gördüğü en garip boğa piyasası olabileceğini söyledi.

Dört yıllık döngünün öneminin kalmadığını iddia eden Sassano, temel analizler ile yapılan yatırımların artık pek işe yaramadığını öne sürdü.

Bireysel yatırımcıların piyasada olmasının, yalnızca belirli sektörlerdeki belirli kriptolar değil, tüm piyasa yükselişe geçmedikçe bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Bu belirli kriptolar da çok açık bir şekilde kriptonun yerlileri olan ve piyasayı yönlendirebilecek parası olanlar tarafından yönetiliyor.

Memecoin çılgınlığı hakkındaki düşünceleri de sorulan Sassano, çılgınlığın sebebinin yine kripto yerlileri olduğunu söyledi.

I've been in crypto for quite a while – from 2013 to 2017 on and off and then from 2017 to today being completely obsessed with Ethereum. I can say with full confidence that this is, by far, the weirdest bull market crypto has ever had. Not only does it seem like the 4 year… — sassal.eth/acc 🦇🔊 (@sassal0x) April 1, 2024

Bireysel yatırımların büyük çoğunluğu merkezi borsalarda gerçekleşiyor, ancak merkezi borsaların işlem hacminde de önemli bir artış görülmedi.

Memecoin’lerin Piyasa Değeri Yükseliyor

Bitmex Kurucu Ortağı Arthur Hayes, bir röportajda memecoin’leri “aptal” veya “değersiz” olarak etiketlemeden önce iyi düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Memecoin’ler alanda ilgi ve mühendis çekiyorsa, zincir için olumlu bir gelişmedir.

CoinGecko’ya göre memecoin’lerin toplam değeri 70 milyar doları geçti. Günlük hacim ise 7 milyar dolara ulaştı.