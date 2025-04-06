Memecoin’lere yönelik spekülatif sermaye akışları yeniden hız kazanıyor. Bu gelişme, altcoin sezonu yerine yeni bir memecoin süper döngüsünün daha olası olduğuna dair görüşleri de beraberinde getiriyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) hakimiyetini arttırmaya devam ederken altcoin’ler de zor günler geçiriyor. Bu süreçte bazı altcoin’ler ise performanslarıyla ön plana çıkıyor.

En popüler memecoin’lerden Shiba Inu (SHIB), Bitcoin’deki konsolidasyon devam ederken spekülatif sermaye girişleriyle büyüme eğilimi gösteriyor. Veriler, SHIB’in 2024 yılının Mart ayı başındaki gibi birikim sürecinin ardından üç günlük süreçte %30’luk yükselişler kaydetti.

Memecoin Süper Döngüsünü Tetikleyebilecek Faktörler

Spot ve türev borsalardaki SHIB rezervleri son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan Shiba Inu (SHIB) arzının büyük bir bölümü de uzun vadeli yatırımcıların (LTH) kontrolünde ve bu birikim sürecine işaret ediyor. Bu da SHIB’in dolaşımdaki arzının geçici olarak kıtlaştığı anlamına geliyor.

SHIB fiyatının son bir aylık zaman diliminde 0,00001230 dolar seviyesinde işlem görmesi de birikim sürecini doğrulayan faktörler arasında yer alıyor. CoinGlass verilerine göre SHIB’deki mevcut durum 2024 yılı başındaki dönemle benzerlik gösteriyor ve 2025 yılının ikinci çeyreğinde yükseliş yaşanabileceği öngörülüyor.

Analistler ve uzmanlara göre Shiba Inu’da (SHIB) geçici süreli bir trend ile sürdürülebilir yükseliş arasındaki farkın anlaşılabilmesi için likidite akışlarını, açık pozisyonları ve borsa rezervlerini dikkatle takip etmek gerekiyor.

Şu anki piyasa yapısı, memecoin’lerin geleneksel altcoin’leri geride bırakabileceği bir süper döngüye hazırlandığını gösteriyor. Sıkışan arz, uzun vadeli yatırımcıların artan hakimiyeti ve yükselen spekülatif girişler, 2025’in ikinci çeyreğinde memecoin sektörünü yüksek oynaklıklı bir fırsat haline getirebilir.