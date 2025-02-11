Ünlü isimlerin desteklediği memecoin’ler, tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştıktan sonra ortalama yüzde 78 oranında değer kaybetti.

Messari’nin verilerine göre Mother Iggy (MOTHER), Daddy Tate (DADDY), Official Trump (TRUMP), Melania Meme (MELANIA) ve kısa süre önce piyasaya sürülen Stool Prisondente (JAILSTOOL) gibi token’lar zirve seviyelerinden sonra hızla geriledi.

En Büyük Düşüş: MOTHER ve DADDY

Ünlü pop yıldızı Iggy Azalea’nın desteklediği MOTHER, Haziran 2024’te piyasaya sürüldüğünde 0,2306 dolar seviyesine ulaşarak ATH yaptı. Ancak kısa süre sonra düşüş trendine girdi ve Temmuz ayında 0,0298 dolara kadar geriledi. İki ay sonra 0,1312 dolara yükselerek toparlanma sinyali verse de şu an 0,0089 dolardan işlem görüyor ve ATH seviyesinden yüzde 96 düşmüş durumda.

Son 24 saatte 4,2 milyon dolarlık işlem hacmiyle MOTHER yüzde 11 yükselerek 0,009067 dolara ulaştı.

Aynı şekilde, tartışmalı sosyal medya fenomeni Andrew Tate’in ismiyle bağlantılı DADDY token da ağır darbe aldı. Haziran 2024’te 0,2886 dolara kadar çıkmasına rağmen şu anda 0,0342 dolara kadar gerileyerek yüzde 88 değer kaybetti. İlk yatırımcıların en az 45 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kâr elde ettiği dönemde popülerlik kazanan DADDY, ATH seviyesinden sonra zaman zaman yükselişler yaşasa da toparlanmakta zorlandı.

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Ekim ayında kısa süreliğine 0,16 dolar seviyesini gören token, CoinGecko verilerine göre son bir ayda yüzde 37,5, son iki haftada yüzde 41 ve son yedi günde ise yüzde 18,6 düşüş yaşadı. DADDY, yüzde 1,4 yükselen genel kripto piyasasının aksine zayıf performans sergiliyor.

Barstool Sports’un kurucusu Dave Portnoy’un sosyal medya takma adından esinlenen JAILSTOOL token ise en sert düşüşü yaşadı. 9 Şubat’ta 0,2179 dolara kadar çıkarak ATH yapan token, sadece bir gün içinde yüzde 83,3 düşerek 0,025 dolara kadar geriledi. Portnoy’un X platformunda yoğun tanıtım yapmasına rağmen JAILSTOOL, son 24 saatte yüzde 60 daha değer kaybetti.

Bu sert düşüşler, ünlülerin desteklediği kripto paraların ne kadar oynak olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Popüler kültürün etkisiyle hızla değer kazansalar da, yatırımcıların hype’a kapılarak bu tür token’lara yatırım yaparken dikkatli olmaları gerekiyor.