Pudgy Penguins’in token’ı PENGU, şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son 24 saatte yüzde 25,7 değer kazanan token, 0,014 dolardan işlem görüyor. En son şubat 2025’te bu seviyeyi gören PENGU, 9 Nisan’da 0,0037 dolar ile en düşük seviyeyi test etmişti. Ardından bir ay içinde yüzde 282’ye varan güçlü bir toparlanma yaşandı.

Solana tabanlı meme coin’ler arasında son bir haftada en çok kazandıran token olan PENGU, yüzde 28,6 artışla dikkat çekti. Son 30 günlük performansında ise yüzde 242’yi aşan bir yükseliş kaydedildi. 883 milyon doların üzerindeki piyasa değeriyle meme coin sıralamasında 7. sıraya yerleşti. Günlük işlem hacmi yüzde 70 artış göstererek 317 milyon dolara çıktı.

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Yükselişin arkasında, Pudgy Penguins NFT koleksiyonuna olan ilginin artması bulunuyor. CoinGecko verilerine göre koleksiyonun taban fiyatı yüzde 3,5 yükselerek 12,10 Ethereum seviyesine ulaştı. NFT fiyatları son iki haftada yüzde 20,4, son bir ayda ise yüzde 32,9 arttı.

Crypto Slam verilerine göre, son 24 saatte NFT satış hacmi yüzde 8 artarak 180 bin 233 dolara yükseldi. Toplam 9 satış yapıldı; bu sayı bir önceki güne göre yüzde 12 artış anlamına geliyor. Mevcut durumda 5 bin 4 kişi Pudgy Penguins NFT’lerine sahip ve ortalama tutma süresi 106,9 gün olarak kaydedildi.