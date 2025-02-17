First Lady Melania Trump tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen MELANIA meme coin’in arkasındaki ekip, ayrılan token’ların kilidini 19 veya 20 Şubat tarihlerinde açmaya başlayacak.

Projenin kilit açma takvimine göre, toplam arzın yüzde üçü, yaklaşık 39 milyon dolar değerinde 30 milyon token, serbest bırakılacak.

İlk Token Kilit Açılımı

MELANIA ekibinin token’ları, ilk etapta 30 gün boyunca kilitli tutuldu ve bu sürenin ardından ilk kilit açma işlemi gerçekleşecek.

Bunun ardından, önümüzdeki 12 ay boyunca her ay ek olarak yüzde 2,25 (22,5 milyon token) daha serbest bırakılacak. EmberCN’nin son güncellemesine göre, toplamda yüzde 30’luk token arzı, 13 aylık bir dönemde açılacak.

649 Milyon Dolar Değerinde Token’in Kilidi Açılıyor

Token kilidi açıldığında, dolaşımdaki arz artıyor. Bu durum, satış aktivitesini tetikleyebilir ve halihazırda devam eden düşüş baskısı altında fiyat dalgalanmalarını artırabilir.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, piyasayı baskı altına alabilecek başka token kilit açılışları da bulunuyor. Tokenomist tarafından derlenen verilere göre, önümüzdeki yedi gün içinde toplam değeri 5 milyon doların üzerinde olan token kilitleri açılacak.

MELANIA’nın yanı sıra, bu durumdan MURA, FTN, QAI, MRS, IMX, APE, ID ve PIXEL gibi diğer token’lar da etkilenecek.

Aynı zamanda, büyük ölçekli doğrusal kilit açılışları şu token’ları kapsayacak:

SOL

WLD

DOGE

TIA

AVAX

TAO

SUI

DOT

NEAR

JTO

ENS

FIL

OM

Tüm bu kilit açılışlarının toplam değerinin 649 milyon doların üzerinde olması bekleniyor.