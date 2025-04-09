Blockchain analiz firması Bubblemaps, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD First Lady’si Melania Trump ile bağlantılı olan Melania Meme (MELANIA) coin’inin 30 milyon dolar değerinde bir kısmının hareket ettirildiğini ve “sessizce satıldığını” bildirdi.

Blockchain analizine göre, Solana tabanlı token’lar, topluluk fonlarından alındı ve ne proje takımı ne de “başlangıç stratejisti” Hayden Davis, bu varlıkların hareketiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Toplamda, 50 milyon MELANIA token’ın “Cq2Tj6” cüzdanına aktarıldığı ve ardından birden fazla adrese dağıtıldığı tespit edildi. Bubblemaps’a göre, 3 milyon doların üzerinde bir miktar merkezi borsalara gönderildi, iki yeni 6 milyon dolarlık pozisyon açıldı ve 500 bin dolar hali hazırda satıldı.

4/ No one from the MELANIA team has addressed this. Not the movements. Not the selling. If it’s the team behind it, why stay silent? If it’s Hayden Davis, why hasn’t anyone stepped in? — Bubblemaps (@bubblemaps) April 7, 2025

Birebir Aynı Taktik Kullanıldı

Bu şeffaflık eksikliği, geçen hafta rapor edilen 2 milyon dolarlık satışın ardından gelmiş oldu; bilindiği üzere satışta tek taraflı likidite kullanılmıştı. Bubblemaps’a göre, yapılan şey Davis’in Şubat ayında LIBRA token çöküşünde kullandığı birebir aynı taktikti.

Davis, daha önce hem MELANIA hem de LIBRA token’larını başlattığını kabul etti ve pump-and-dump tarzı meme coin’ler ile geniş çaplı bir ilişki içinde olduğu düşünülüyor. Takım cüzdanlarının MELANIA arzının yüzde 92’sini kontrol ettiği bu durumda, perakende yatırımcılar açıkta kalıyor.

Token uyumluluğu platformu Toku’nun kurucu ortağı Dominika Stobiecka, bu tür davranışların geleneksel içeriye sızma ticaretiyle benzer olduğunu ve yasadışı olduğunu belirtti. “Söz konusu sistem, dışarıdan biri olsanız bile -yani halka açık olmayan iç bilgilerinize erişiminiz olmasa da- güvenli şekilde yatırım yapabilmeniz prensibine dayalıdır.” diyen Stobiecka, “Piyasaların işleyebilmesi için insanlar, piyasanın adil olduğuna inanmalıdır.” sözlerini kaydetti.