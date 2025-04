Blockchain analiz firması Bubblemaps, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD First Lady’si Melania Trump ile bağlantılı olan Melania Meme (MELANIA) coin’inin 30 milyon dolar değerinde bir kısmının hareket ettirildiğini ve “sessizce satıldığını” bildirdi.

Blockchain analizine göre, Solana tabanlı token’lar, topluluk fonlarından alındı ve ne proje takımı ne de “başlangıç stratejisti” Hayden Davis, bu varlıkların hareketiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Toplamda, 50 milyon MELANIA token’ın “Cq2Tj6” cüzdanına aktarıldığı ve ardından birden fazla adrese dağıtıldığı tespit edildi. Bubblemaps’a göre, 3 milyon doların üzerinde bir miktar merkezi borsalara gönderildi, iki yeni 6 milyon dolarlık pozisyon açıldı ve 500 bin dolar hali hazırda satıldı.

4/ No one from the MELANIA team has addressed this. Not the movements. Not the selling.

If it’s the team behind it, why stay silent?

If it’s Hayden Davis, why hasn’t anyone stepped in?

— Bubblemaps (@bubblemaps) April 7, 2025