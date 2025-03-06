Meksika’nın en zengin üçüncü ismi Ricardo Salinas, servetinin büyük bir kısmını Bitcoin’e (BTC) ve ilişkili varlıklara yatırdığını açıkladı.

5,8 milyar dolarlık servetiyle Meksika’nın en zengin üçüncü ismi olan Ricardo Salinas, aynı zamanda da dünyadaki en zengin 200 kişi arasında yer alıyor.

Bloomberg’e röportaj veren Ricardo Salinas, servetinin %70’lik büyük bir bölümünün Bitcoin ve ilişkili varlıklardan oluştuğunu belirtti. Salinas, kalan %30’luk kısmın ise altın, altın madenciliği şirketleri ve kendi işlerine yaptığı yatırımlarda olduğunu söyledi. Salinas konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Portföyümün yaklaşık %70’i Bitcoin ve Bitcoin bağlantılı varlıklardan, %30’u ise altın ve altın madenciliği şirketlerinden oluşuyor. Hiç tahvilim yok ve kendi işlerim dışında başka hissem de yok.”

Salinas’ın Bitcoin’e olan ilgisi 2020 yılında portföyünün %10’unu BTC’ye ayırmasıyla başladı. O dönemde Bitcoin’i “vatandaşları hükümetin el koyma riskine karşı koruyan bir varlık” olarak tanımlamıştı. Zaman içinde BTC varlıklarını artırması, Bitcoin’in servet koruma aracı olarak gördüğüne işaret ediyor.

Bitcoin ve Salinas: Güçlü Bir Bağ

Uzun süredir Bitcoin destekçisi olan Salinas, 2020 yılında Bitcoin Standardı kitabını takipçilerine önermiş ve kısa süre sonra Bitcoin aldığını açıklamıştı. BTC’ye olan ilgisi zamanla arttı ve sosyal medya biyografisine Bitcoin’i ekledi.

2021 yılının sonunda da takipçilerine fiat para birimlerinden uzak durup Bitcoin’e yatırım yapmalarını tavsiye etmişti.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta sonu eski ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD Kripto Stratejik Rezervi” oluşturacağını açıklamasıyla 94.770 dolara kadar yükseldi. Ancak, Trump’ın Meksika ve Kanada’ya %25 gümrük vergisi koymasıyla BTC 82.000 dolara kadar düştü. Haberin yazıldığı sırada Bitcoin, 89.742 dolara toparlanmış durumda.