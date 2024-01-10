Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto paralara ilişkin açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Mehmet Şimşek kripto paralara ilişkin düzenleme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek.

Şimşek, halihazırda devam eden kripto varlık düzenlemelerine ilişkin çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Şimşek özellikle pandemi süreciyle birlikte kripto paralara yönelik ilginin arttığını, bazı platformların bu ilgiyi kötüye kullandığını ve fiyat dalgalanmalarının da riskleri arttırdığını belirtti.

Türkiye’nin FATF’ın gri listesinden çıkması için bu adımların gerekli olduğunu ifade eden Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

Ülkemizde uluslararası uygulamalara benzer şekilde kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması adına adım atıyoruz. Bu aynı zamanda gri listeden çıkmak için FATF kapsamında atmamız gereken adımlardan birini de oluşturuyor.

Mehmet Şimşek ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve MASAK’ın şimdiye kadar kripto paraların düzenlenmesine ilişkin attığı adımlardan bahsetti:

Bu düzenlemelerle platformlarda gerçekleşen işlemler ve transferler gibi konularda bilgi sahibi olabilme imkanını edindik ama tabii bundan daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

Kripto Para Platformlarına SPK Lisans Verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini ve asgari faaliyet şartları zorunluluğu getirileceğini bildirdi:

Bunlar kurucu ve yöneticilere ilişkin şartlar, organizasyonel yükümlülükler, sermaye şartı, bilgi işlem altyapısı yükümlülükleri şeklinde olacak. Faaliyet şartlarının detayları ikincil düzenlemeyle belirlenecek. Tabi bu düzenlemeleri yaparken bazı tanımları da yapmak gerekiyor. Uluslararası düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama hizmeti ve kripto varlık alım-satım platformu tanımlarına yer verildi. Taslağımızda kripto varlıklar geniş anlamda tanımlandı. Buna göre, kripto varlık, ‘Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar’ olarak tanımlandı. Belirli sınırlar dahilinde yapılacak tanımların ileride ortaya çıkabilecek farklı kripto varlıkları kapsamayabileceği değerlendirilerek, tanımın en kapsayıcı şekilde oluşturulması amaçlandı.

Mehmet Şimşek, dünyada kripto para düzenlemeleri konusunda fikirbirliğinin olmadığını, ABD’nin ve AB’nin farklı mevzuatlar üzerinden ilerlediğine dikkat çekti. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yasa çalışmalarının temel hedefinin platformları ve kripto varlıklarla gerçekleştirilen işlemlerini düzenleme altına almak olduğunu bildirdi.

Mehmet Şimşek kripto varlık ihracı konusuna da değindi. Mehmet Şimşek konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşundaki (MKK) kaydi sistem yerine kripto varlık olarak ihracına imkan verecek şekilde düzenleme yapma konusunda SPK’ya yetki tanınacak. Blokzincir ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikteki blokzincir teknolojisi altyapısını oluşturan kripto varlıklarının satışının kitle fonlaması yöntemiyle yapabilmesine yönelik düzenleme yetkisine yer verilecek.

Kripto Paraların Vergilendirilmesi

Mehmet Şimşek düzenleme çalışmalarında bu aşamada verginin odak noktası olmayacağını, bu konuda ayrı bir çalışma yürüteceklerini açıkladı.

Platformlar aracılığıyla birçok farklı kripto paranın işlem gördüğünü belirten Şimşek, platformlarda listelenecek kripto paralara müdahale edilmemesine yönelik bir politikanın benimsenmediğini, ancak listelenecek varlıkların belirlenmesi konusunda yazılı prosedür oluşturma zorunluluğu getirileceğini ifade etti:

Bu konuda gerektiğinde müdahale de edilebilmesi bakımından ilave ilke ve esasları düzenleme yetkisi SPK’ye verildi. Taslakta yatırımcıların varlıklarının suistimal edilmesi riskine karşı saklama konusu da dikkate alındı. Saklama esasları ve saklama yapabilecek kuruluşların belirlenmesi konusunda SPK tarafından düzenleme yapılacak. Ayrıca, tedbir ve yaptırımlarla ilgili genel çerçeveyi belirliyoruz.

Kripto para düzenlemelerinin temel amacının kripto varlık alanını daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek olduğunu belirten Mehmet Şimşek, yaklaşımlarının kısıtlayıcı bir yaklaşım üzerine değil, belirsizlikleri ve olası riskleri ortadan kaldırmak üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Mehmet Şimşek blockchain ve kripto para ekosisteminin gelişmesinin önünü açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.