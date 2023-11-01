Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kısa bir süre önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşma yaptı. Mehmet Şimşek konuşmasında kripto paralara da yer verdi.

Şimşek, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) “gri listesinden” çıkarılması için gereken tüm adımların atılacağını ifade etti. Mehmet Şimşek, Türkiye’yi FATF’ın gri listesinden çıkarmak adına gereken neredeyse tüm kriterlerin karşılandığını son aşama olarak da kripto para yasasının çıkarılacağını ifade etti.

Mehmet Şimşek, 31 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada kripto para yasasıyla birlikte FATF’ın standartlarına tam uyum sağlanacağını söyledi.

FATF, Türkiye’yi 2021 yılında küresel kara para aklama ve terör finansmanı konusunda gerekli adımları atmayan ülkelerin bulunduğu gri listesine aldı. O dönemde Türkiye, Ürdün ve Mali gri listeye alınırken Botswana ve Mauritis ise gri listeden çıkarılmıştı.

Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmasında gri listeden çıkmak için gereken 40 kriterden 39’unun karşılandığını ifade etti. Şimşek son kriterin ise kripto paralarla ilgili olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek TBMM’deki açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

FATF tarafından paylaşılan rapora göre ülkemiz 40 FATF standardının 39’uyla tam uyumludur. Teknik uyum kapsamında hazırlıkları devam eden tek husus kripto varlıklarla ilgili çalışmalardır. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. FATF bünyesinde 27 Ekim tarihinde bir toplantı yapıldı. Ülkemizin gri listeden çıkması için öngörülen eylem planındaki maddelerden sadece bir hususun kaldığının altı çizildi: Kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenleme. İnşallah en kısa sürede meclisimize düzenlemeyi sunacağız. Eğer siyasi başka türlü mülahazalar olmayacaksa ülkemizin gri listede kalması için hiçbir sebep bu çerçevede kalmamış olacak.

Mehmet Şimşek’in açıklamaları, Türkiye’de kripto para yasalarının çok kısa bir süre içerisinde meclise sunulacağını gösteriyor. 25 Ekim’de Resmi Gazetesi’nde yayınlanan Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı, kripto para düzenlemelerinin 2024 sonuna kadar tamamlanacağını gösteriyor.

500 sayfalık döküman, vergiye tabi tutulacak kripto paralar için kesin tanımlar oluşturulmasına ilişkin çabaları ve kripto para platformlarının yasal olarak tanımlanmasını içeriyor.

Türkiye kripto paralara büyük bir ilgi gösteriyor ve kripto paraların benimsenmesi konusunda ilk sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye’de kripto paraların düzenlenmesi ve vergilendirilmesine ilişkin çabalar tüm dünyada merakla takip ediliyor.