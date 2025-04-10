Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle oluşan belirsizliğin, Türkiye’yi bazı ülkelerden pozitif ayrıştırabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileri bulunan Trump, Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracata yüzde 10 oranında vergi uygulama kararı aldı.

Şimşek, Trump’ın kararlarının küresel piyasalarda sarsıntıya yol açtığını ancak bu etkinin Türkiye’de daha sınırlı hissedileceğini belirtti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hafta sonu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en düşük gümrük tarifesi uygulanan ülkeler arasında yer aldığını ve bunun ekonomik açıdan bir avantaj yarattığını söyledi.

“Türkiye, Yatırımcıların Gözünde Pozitif Ayrışabilir”

Şimşek, küresel büyümenin yavaşlaması ve sıkı para politikalarının Türkiye’deki enflasyonla mücadele açısından destekleyici olduğunu ifade etti. Tüm bu gelişmeleri “yapıcı” olarak nitelendiren Şimşek, Türkiye’nin Asya gibi daha kırılgan görülen gelişen ekonomilerden ayrışabileceğini belirtti.

Trump’ın yarattığı gümrük krizi sırasında Türkiye’nin nispeten düşük vergi oranlarına sahip olmasının bazı sektörlerde rekabet avantajı sağladığını söyleyen Şimşek, ABD ile sınırlı ticaret hacmi ve düşük petrol fiyatlarının da Türkiye’yi olumlu etkileyebileceğini vurguladı.

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Türkiye’nin 1,3 trilyon dolarlık ekonomisinin büyük oranda serbest ticaret anlaşmalarına dayandığını ifade eden Şimşek, toplam ticaretin yüzde 80’inin Avrupa Birliği ve Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika gibi “dost” bölgelerle yapıldığını hatırlattı.

ABD hükümeti verilerine göre, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 32 milyar dolardı ve bu Türkiye’nin toplam mal ticaretinin yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor. Türkiye lehine 1,5 milyar dolarlık bir ticaret fazlası da bulunuyor.

Yılmaz ve Bolat: Türkiye için Yeni Bir Dönem Olabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Trump’ın tarifelerinin Türkiye’ye ekonomik avantaj sağladığını vurgulayarak, Çin ve Avrupa Birliği gibi ülkelerin yüksek vergilere maruz kaldığını, Türkiye’nin ise bu durumdan pozitif etkilendiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile ticari ilişkilerin güçlendirileceğini ve Washington’un koyduğu yeni tarifelerin kaldırılması için girişimlerin artırılacağını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Çin gibi yüksek vergi uygulanan ülkelerdeki şirketlerin, ABD’ye daha avantajlı ihracat yapabilmek için Türkiye’de fabrika açmayı düşünebileceğini dile getirdi.