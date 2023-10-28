Son dönemde yapılan Ripple (XRP) fiyat tahminlerinin sayısı bir hayli arttı. Ancak bazılarının gerçekleşmesi, diğerlerine kıyasla çok daha zor.

Özet:

Kripto para analisti CryptoBull, tarihsel verilerden yola çıkarak XRP için 220 dolarlık fiyat tahmininde bulundu.

Bir diğer analist ise XRP’nin 2024 yılınının sonuna kadar %1.000’lik artış yaşayarak 6 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Ripple’ın XRP’si 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde %60 oranına değer kazandı. Bu yükselişte, Ripple Labs’in SEC tarafından açılan davada elde ettiği zaferler de etkili oldu.

Kripto para piyasasının yükseliş trendine girmesiyle uzmanlar ve analistler tarafından yapılan fiyat tahminlerinin sayısı bir hayli arttı. Özellikle Ripple (XRP) fiyatı için son dönemde birçok fiyat tahmini yapıldı. Bu tahminlerin bazıları makul fiyat seviyelerine işaret ederken bazıları ise astronomik yükselişler öngörüyor. CryptoBull adlı analist de astronomik XRP fiyat tahminlerinden birine imza attı. CryptoBull, XRP fiyatının bir sonraki boğa sezonunda 220 dolara yükseleceğini öngördü.

Teknik analizden yola çıkarak bu tahminde bulunan CryptoBull, 2017 yılındaki boğa sezonu sırasında XRP’nin 0,02 dolardan 3,84 dolara yükseldiğini ifade etti. CryptoBull, XRP’nin aynı modeli takip etmesi durumunda 220 dolara yükselebileceğini öngördü.

CryptoBull, bu öngörüsünün XRP’nin geçmişteki performansından yola çıkılarak yapılmış bir tahmin olduğunun altını çizdi. CryptoBull, şu anda XRP’de satış yapmak için beklediği fiyat seviyesinin 5 dolar olduğunu ancak daha yüksek fiyatlardan satmak için de bir miktar XRP’yi tutmaya devam edeceğini belirtti.

Twitter kullanıcıları, CryptoBull’un paylaşımının altını yorumlarla doldurdu. Bazıları 220 dolarlık XRP fiyat tahmininin gerçekçi olmadığını ifade etti. Ancak bu, son dönemde yapılan en astronomik XRP fiyat tahmini değil.

2024 Yılı XRP Fiyat Tahminleri

Her ne kadar 220 dolarlık XRP fiyat tahmini kulağa neredeyse imkansız gibi gelse de bir diğer analist, XRP’nin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 500 dolara ulaşacağını öngörüyor. Elbette, 500 dolarlık bu tahminin gerçekleşmesi için XRP’nin piyasa değerinin 250 trilyon dolara yükselmesi gerekiyor.

Dark Defender gibi bazı analistler ise XRP’nin 2024 yılının sonuna kadar %1.000’lik artış yaşayarak 6 dolara yükseleceğine inanıyor. CryptoPotato kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere XRP’nin 6 dolar seviyesine ulaşabilmesi için bazı destek ve direnç seviyeleriyle mücadele etmesi gerekiyor.

XRP, 2023 yılında en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri. 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde %60 oranında değer kazanan XRP’deki bu yükselişin, Ripple Labs’in SEC karşısında kazandığı 3 tarihi zaferlerle ilgili olduğu düşünülüyor.