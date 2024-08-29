Kylian Mbappe’nin X hesabını ele geçiren hackerlar, sahte bir kripto paranın reklamını yaparak bazı yatırımcıları ciddi zarara soktu.

Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe’nin X hesabı, 29 Ağustos’ta ele geçirildi. Saldırganlar “$MBAPPE” adlı şüpheli bir kripto parayı tanıtmaya başladı.

İsrail-Filistin savaşı gibi konularda da görüş bildiren gönderiler büyük ilgi gördü. Tuzağa tüzen yatırımcılar milyonlarca dolar zarara uğradı.

Tek Bir Yatırımcı 1 Milyon Dolar Kaptırdı

Veri analiz şirketi Lookonchain’e göre, dolandırıcılara inanan bir takipçi yeni bir kripto cüzdanı oluşturdu ve MBAPPE’ye 7.156 Solana (SOL) yatırdı. 7.156 SOL güncel kur ile 1 milyon doları geçiyor.

MBAPPE’nin hızla yükselip çakıldığı klasik bir “pump and dump” yaşamasıyla mağdurun yatırımının değeri, kısa sürede 9.200 dolara çakıldı.

Pump.fun’da başlatılan kripto para, değeri çakılmadan önce kısa süreli bir ralli yaşadı. Solana tabanlı platform, hızlıca ve ucuza memecoin oluşturmayı mümkün kılıyor. Bu kullanım kolaylığı birçok kişiye cazip gelse de Mbappe olayı, riskleri olduğunu da ortaya koyuyor.

Dolandırıcılıktan zarar edenler olduğu gibi kâr edenler de oldu. Gazeteci Colin WU, MBAPPE’ye yalnızca 286 dolar değerinde 2 SOL yatıran bir kişinin tepeden satarak 200 bin dolar kazandığını açıkladı.

Saldırganların paylaştığı gönderilerin geçerliliği birçok topluluk üyesi tarafından sorgulandı, hatta Mbappe’nin olaya dahli olup olmadığını merak edenler de oldu. Ancak hemen sonra profilinin ele geçirildiği ortaya çıktı ve saldırganların paylaştığı gönderiler kaldırıldı.

Bir gönderide kripto adresi paylaşıldığı ve adrese coin gönderenlerin Mbappe tarafından takip edileceği bile belirtiliyor. Saldırganların ortadan kaybolmadan önce 90 binden fazla MBAPPE sattığı biliniyor.