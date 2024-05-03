Bu yazımızda Mayıs ayında dikkatleri üzerine çekebilecek yapay zeka tabanlı kripto para birimlerine yakından bakacağız.

Özet:

Haftalık bazda %10’luk düşüş yalamasına rağmen Render (RNDR), Coinbase ile gerçekleştirdiği son entegrasyon da dahil olmak üzere yaşanan gelişmeler sonucunda bu yıl en çok yükselen yapay zeka coin’i olmaya devam ediyor.

Mayıs ayında ön plana çıkabilecek yapay zeka tabanlı kripto paralar arasında Bittensor (TAO), The Graph (GRT) ve çok daha fazlası yer alıyor.

Render (RNDR)

Kripto para piyasasındaki son çöküşe rağmen yapay zeka coin’leri 20 milyar dolarlık toplam piyasa değerine sahip. Bu anlamda yapay zeka kripto paralarının güçlü kalmaya devam ettiği söylenebilir.

Yapay zeka tabanlı kripto paralar kategorisinde ilk sırada yer alan Render (RNDR) son bir haftalık süreçte yaklaşık %8 değer kaybetti. Bununla birlikte RNDR son bir yılda hala %260 gibi muazzam bir oranda artıda. Son 24 saatte %5,1 oranınında değer kazanan RNDR 7,78 dolar seviyesinde işlem görüyor.

CoinGecko verilerine göre RNDR’ın piyasa değeri şu anda yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde.

RNDR, dijital üretim süreçlerinde devrim yaratacak GPU çözümleri geliştirilen Render Network Foundation’ın yerel kripto para birimidir. 2024 yılının başlarında Coinbase tarafından yol haritasına eklenen varlık kısa bir süre önce borsada listelendi.

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Bittensor (TAO)

2,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük ikinci yapay zeka coin’i konumundaki Bittensor (TAO) yıllık bazda %800 oranında değer kazandı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %6,9 oranında değer kazanan TAO 401,76 dolar seviyesinde işlem görüyor. TAO aylık bazda ise yaklaşık %30 oranında değer kazandı.

Merkezsiz bir makine öğrenimi ağı oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanan Bittensor açık kaynaklı bir protokoldür. Bittensor’un yerel token’i TAO, kullanıcıların Bittensor ekosistemindeki verilere ihtiyaçlarına göre erişmelerine olanak sağlıyor.

Bittensor protokolünün temel amacı, yapay zeka üreticilerinin ve tüketicilerinin birbirleriyle şeffaf bir şekilde etkileşime girebilecekleri bir pazar yeri oluşturmaktır.

The Graph (GRT)

The Graph (GRT) son bir yılda %80 oranında değer kazandı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %6,1 oranında değer kazanan GRT 0,25 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 2,378 milyon dolarlık piyasa değerine sahip.

Ethereum ağında veri sorgulama sürecini kolaylaştıran bir indeksleme protokolü olan The Graph’ın yerel token’ı GRT, verilerin ekosistem içerisindeki bütünlüğünü korumaya yardımcı oluyor. Uniswap, Aave ve Curve gibi önemli merkezsizleştirilmiş uygulamalar operasyonel ihtiyaçları için The Graph’i kullanıyor.

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Fetch.ai (FET)

2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük dördüncü yapay zeka coin’i konumundaki Fetch.ai, geride bıraktığımız hafta yaklaşık %11 oranında değer kaybetti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,8 oranında değer kazanan FET 2,01 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Fetch.ai, uçuş rezervasyonu, park yeri bulma ve çeşitli hizmetlere erişim gibi günlük aktiviteleri otomatikleştirmek için yapay zeka ve blockchain teknolojilerini kullanıyor.

SingularityNET (AGIX)

Listemizin sonunca sırasında yaklaşık 1 milyar dolarlık piyasa değeriyle SingularityNET yer alıyor. CoinGecko verilerine göre SingularityNET (AGIX) son 24 saatte %3,4 oranında değer kazandı ve 0,82 dolar seviyesinde işlem görüyor. AGIX, 2023 yılının Mayıs ayından bu yana %160 oranında değer kazandı.

SingularityNET, yapay zekanın birkaç kişinin oyun alanı değil, insanlığa fayda sağlayan bir ortak alan olması gerektiği ilkesiyle kuruldu. SingularityNET’in yerel token’i AGIX, ağa katkıda bulunanlar ve yapay zeka hizmetleri için ödeme yapmak isteyenler tarafından kullanılıyor.