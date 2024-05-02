Mayıs ayında kilidi açılacak 10 kripto paraya göz atın.

Kripto projeleri; airdrop yoluyla dağıtılan, yönetim ekibine ayrılan veya yatırımcılara rezerve edilen kripto paraları kilitli tutarak, zaman içinde dolaşıma sokmayı tercih edebiliyor. Söz konusu kripto paraların kilidi, önceden oluşturulan takvim doğrultusunda açılarak dolaşıma sokuluyor.

Önde gelen kripto projeleri arasında mayıs ayında kilit açılımı gerçekleştirecek kripto paraları sizler için derledik.

dYdX (ethDYDX)

dYdX, bir L2 protokolü olarak Ethereum üzerinde de faaliyet gösteriyor. ethDYDX de onun yönetişim token’ı olarak kullanılıyor.

Her ayın ilk günü belirli bir miktar ethDYDX’in kilidi açılıyor. Mayıs ayının ilk günü de 70 milyon dolarlık 33 milyon coin’in kilidi açılacak. Kilidi açılacak coin’ler, dolaşımda olan arzın yaklaşık yüzde 11’ine denk geliyor.

Sui (SUI)

Sui yüksek ölçeklenebilirliğe sahip bir layer 1 (katman 1) blockchain ağı. 3 Nisan’da o da kilit açılım etkinliği gerçekleştirecek.

Yaklaşık 34 milyon SUI’nin kilidi açılacak. Dolaşıma girecek kripto paraların değeri, güncel kur ile 40 milyon doları geçiyor.

Memecoin (MEME)

Adından da anlaşılacağı üzere bir memecoin projesi olan MEME, düzenli olarak kripto para dolaşıma sokuyor.

SUI ile aynı gün 141 milyon dolar değerinde MEME dolaşıma girecek. Bunun haricinde, her gün düzenli olarak yaklaşık 1,3 milyon dolarlık MEME’i dolaşıma sokan bir program da bulunuyor.

Aptos (APT)

Ölçeklenebilir blockchain ağı Aptos, 12 Mayıs’ta 11 milyona yakın APT’nin kilidini açacak. Söz konusu kriptoların değeri 100 milyon doları aşıyor.

Starknet (STRK)

Ethereum ölçeklenme çözümlerinden bir diğeri Starknet, 15 Mayıs’ta 78 milyon dolar değerinde kripto paranın kilidini açacak. Bu miktar, henüz yeni bir proje olan Starknet’in dolaşımdaki mevcut arzının yüzde 9’una yakın.

Aevo (AEVO)

Aevo bir merkeziyetsiz türev borsası protokolü. Mayıs ayının en büyük kilit açılım etkinliğini de o gerçekleştirecek.

TokenUnlocks verilerine göre 15 Mayıs’ta 830 milyondan fazla AEVO’nun kilidi açılacak. Dolaşıma girecek kripto paraların toplam değeri 1,25 milyar doları aşıyor.

Arbitrum (ARB)

Ethereum layer-2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Arbitrum, 16 Mayıs’ta kilit açılım etkinliği gerçekleştirecek. 95 milyon dolar değerinde 92 milyon ARB’nin kilidi açılacak.

Arbitrum, her ay bu miktarda ARB’nin kilidini düzenli olarak açıyor.

ApeCoin (APE)

Popüler memecoin projesi Apecoin, her ay olduğu gibi bu ay da 17 Mayıs’ta kilit açılımı gerçekleştirecek. Toplam 18 milyon dolar değerinde 15 milyon APE’in kilidini açacak.

Pyth Network (PYTH)

Blockchain kahin platformu Pyth, mayıs ayının en büyük ikinci kilit açılımını düzenleyecek. 20 Mayıs’ta büyük kısmı ekosistemi büyütenlere ayrılan kripto paralardan oluşan 2,13 milyar PYTH dolaşıma sokulacak.

Kilidi açılacak PYTH’lerin değeri 1,10 milyar doları geçiyor.

Avalanche (AVAX)

Popüler merkeziyetsiz finans ağı Avalanche da yüklü miktarda AVAX’ı dolaşıma sokacak.

22 Mayıs’ta 9,5 civarı AVAX’ın kilidi açılacak. Bu kripto paraların değeri yaklaşık 310 milyon dolar ölçülüyor.