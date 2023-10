Max Keiser, Bitcoin (BTC) için ilginç bir fiyat tahmininde bulundu.

El Salvador merkezli Bitcoin madenciliği girişimi Volcano Energy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Max Keiser gündeme dair yeni açıklamalarda bulundu. Keiser, 220.000 dolarlık Bitcoin (BTC) fiyat tahminine dair düşüncelerini paylaştı. Max Keiser, Bitcoin’de bu tarz bir yükselişin gerçekleşebilmesi için “toplumsal huzursuzluk” veya “toplumsal çöküş” yaşanması gerektiğini düşünüyor.

Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması yaklaşıyor. 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması nedeniyle birçok önde gelen isim BTC fiyat tahminlerinde bulundu. Bu fiyat tahminlerini ele alan Binance CEO’su Changpeng Zhao, Bitcoin fiyatının bir gecede yükselmeyeceğine dikkat çekti. Zhao bu nedenle herkese sabırlı olmalarını ve beklentilerini düşürmelerini tavsiye etti.

The Keiser Report adlı programla büyük bir üne ulaşan Max Keiser, son birkaç yıldır önde gelen Bitcoin savunucularından biri. Max Keiser aynı zamanda El Salvador’un Mapatán bölgesinde 241 MW’lık yenilenebilir enerji üretim parkı inşa eden Volcano Energy’nin kurucusu.

This will also benefit Gold & Silver but #Bitcoin will 20 to 50x them. https://t.co/p0kCqAAWJa

Just in time for #Bitcoin ’s next leg up. Getting rid of naked short selling means big guys like BlackRock etc. won’t have their primary means of manipulating prices down.

Max Keiser, açıklamalarının devamında BlackRock gibi dev şirketleri piyasa manipülasyonuyla suçladı. Keiser, ABD’nin finansal düzenleyicileri tarafından getirilen açığa satış karşıtı yasanın, BlackRock gibi dev şirketlerin piyasa manipülasyonu yapmasını engelleyeceğini ifade etti.

Birçok önde gelen isim Bitcoin’in 2025 yılına kadar 100 bin doların üzerine yükseleceğini öngörüyor. Binance kurucusu Changpeng Zhao da Bitcoin’in 2024 yılındaki blok ödülü yarılanmasının ardından yeni bir zirveye (ATH) ulaşacağı görüşünde. Teknik analist CryptoCon, Zhao’nun bu beklentisiyle uyumlu olarak BTC fiyatı için 138.000 dolarlık fiyat tahmini yaptı.

CryptoCon adlı analist, farklı trend modelleri ve fiyat hareketliliklerinden yola çıkarak bir sonraki boğa sezonunun zirvesinde Bitcoin için 128.000 dolar, 135.000 dolar ve 140.000 dolarlık üç farklı fiyat tahmininde bulundu.

I've been doing a lot of #Bitcoin cycle top experiments lately, and I keep seeing right around the same price… 130k.

Here again, we see a price of 138k.

These trends start at the bottom from the first early top (yellow dot)

The trend is then drawn across diagonal support… pic.twitter.com/Flv61XYhE0

— CryptoCon (@CryptoCon_) October 17, 2023