Bitcoin, şubat ayında uzun süredir ilk kez 50 bin doları geçti. Maksimalist Max Keiser’e göre BTC, değerini ona katlayabilir.

Bitcoin, 2024 başından beri yüzde 20’den fazla değer kazandı. Yıla 42 bin dolar bandında başlayan BTC, haber yayın saati itibarıyla 51.500 dolar civarından işlem görüyor.

Bitcoin’in en büyük destekçilerinden Max Keiser, kripto paranın yolunun açık olduğunu düşünüyor.

Keiser, Bitcoin fiyatının önümüzdeki dönemde 500 bin dolara yükselebileceğini, yani güncel kur ile neredeyse on kat artabileceğini düşünüyor. Bu tahminin altında ABD borsaları ve altın piyasasının durumu yatıyor.

X üzerinden açıklama yapan Keiser, ABD borsalarının en büyük yüzde 10 sınıfındaki hisse senetlerine yoğunlaştığına dikkat çekti. Söz konusu hisseler, tüm piyasasının yüzde 75’ine tekabül ediyor.

Keiser’e göre, en son bu tür bir yoğunlaşma Büyük Buhran zamanında, yani neredeyse 100 yıl önce görülmüştü.

1987’de yaşanana benzer bir borsa çöküşü yaşanacağını öngören Keiser, güvenli liman olarak gördüğü Bitcoin’in bu koşullarda 500 bin dolara yükseleceğini düşünüyor.

Bitcoin, destekçilerine göre zamanla geleneksel güvenli liman varlığı olan altının yerini alacak. Keiser de buna inanıyor ve bu geçişin Bitcoin fiyatını destekleyeceğini düşünüyor. Gerçekten de yeni işleme açılan spot Bitcoin ETF’lerine yatırım yağarken, yıllardır piyasada olan altın ETF’leri kan kaybediyor.

1987-style crash coming. #Bitcoin, the ultimate safe haven, will soar past $500,000

Gold will continue getting demonetized by #Bitcoin

BTC ETF’s (& domestic BTC miners) will get seized by U.S. gov.

1 million middle & upper class migrants will flood into #ElSalvador https://t.co/zx3NbrkV5m

— Max Keiser (@maxkeiser) February 21, 2024