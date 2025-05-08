Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden Max Keiser, Bitcoin (BTC) fiyatı için oldukça iddialı bir fiyat tahmininde bulundu. Keiser, Bitcoin’in kısa bir süre içerisinde %410’luk yükseliş yaşayarak 500.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Eski bir finans gazetecisi olan ve şu anda El Salvador’da Başkan’ın Bitcoin danışmanı olarak görev yapan Keiser “Bitcoin 500.000 dolara doğru vakum etkisiyle fırlayacak. Para da doğa gibi boşluğu sevmez.” dedi.

“BTC, pnömatik tüple fırlatılıyormuş gibi yükselecek”

Keiser, Bitcoin’in şu anki yaklaşık 98.000 dolar seviyesinden yarım milyon dolara hızla yükseleceğini ve bu hareketin adeta bir pnömatik tüp içindeki geçiş kadar hızlı olacağını ifade etti.

Son 24 saat içinde Bitcoin fiyatı %3,17 yükselerek 100.000 dolara yaklaşırken, bu artışın Fed’in faiz oranlarını %4,25 ila %4,5 aralığında sabit tutma kararına piyasanın verdiği tepki olduğu belirtildi.

Yapay Zekâ ve Bitcoin Hazinesi Birleşiyor

Keiser ayrıca, Michael Saylor liderliğindeki Strategy şirketinin Bitcoin çalışmalarında yapay zekâdan nasıl yararlandığına da değindi. Keiser’e göre Saylor ve girişimci Vivek Ramaswamy, Bitcoin hazinesi modeli için yeni güvenlik yapıları geliştirmek üzere yapay zekâdan faydalanıyor.

Ramaswamy’nin şirketi Strive Asset Management, halka açılmayı ve Saylor’un uyguladığı modele benzer şekilde Bitcoin biriktirmeyi planlıyor: hisse ve borç ihraçları yoluyla BTC alımı.

Michael Saylor ise kısa süre önce yaptığı bir konuşmada, şirketin Bitcoin alımları için 84 milyar dolara kadar fon toplama planı yaptığını açıkladı. Hâlihazırda Strategy’nin elinde yaklaşık 52 milyar dolarlık BTC bulunuyor.