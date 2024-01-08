Matrixport, akıllı paranın spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayının ardından kâr satışı yapabileceğine ve Bitcoin’in 36.000 dolar ile 38.000 dolar aralığını yeniden test edebileceğine inanıyor.

Matrixport, “alım satım sinyallerinden birinin” 2023 yılının Ağustos ayından bu yana ilk kez düşüşe geçtiğini gerekçe göstererek, önümüzdeki iki hafta içinde Bitcoin için %7’lik bir düşüş yaşanacağını öngören bir uyarı yayınladı.

Matrixport’un bu uyarısı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ocak ayında spot Bitcoin ETF başvurularını reddedeceğini öngören diğer analistlerin açıklamalarının ardından geldi.

Matrixport’tan Düşüş Uyarısı

Singapur merkezli kripto para platformu Matrixport, 8 Ocak Pazartesi günü yayınladığı blog gönderisinde Bitcoin (BTC) fiyatında düşüş yaşanabileceğini öngördü. Matrixport, SEC’in 10 Ocak’a kadar spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair artan beklentilere ilişkin endişelerini dile getirdi.

Matrixport analistleri, akıllı paranın bu beklentilerden yararlanarak kazanç sağlamak isteyebileceğini belirtti ve Bitcoin’in 36.000 dolar ile 38.000 dolar aralığını yeniden test edebileceğini öngördü. Bitcoin’in kripto borsalarındaki fonlama oranının Ocak ayında %66,1’den %7,4’e önemli bir düşüş yaşadığına dikkat çeken Matrixport analistleri bu nedenle BTC’nin savunmasız bir pozisyonda olduğunu iddia ediyor. Analistler, özellikle 2024 yılının başıyla birlikte medyana gelen fonlama oranındaki keskin yükselişin sürdürülemez olduğunu kaydetti.

Spot Bitcoin ETF’leri için Son Viraja Girildi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 10 Ocak 2024 tarihine kadar spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararını açıklayacak. Matrixport analistleri 3 Ocak’ta yayınladıkları bir diğer raporda SEC Başkanı Gary Gensler’in spot Bitcoin ETF’lerini yılın ikinci çeyreğine kadar onaylamayacağını iddia etmişti.

Matrixport’un 3 Ocak tarihli haberinin ardından BTC fiyatı sert bir şekilde düşüşe geçti ve dakikalar içerisinde yaklaşık 5.000 dolar değer kaybederek 40.600 dolar bandına geriledi. Bununla birlikte Galaxy Digital’in Araştırma Başkanı Alex Thorn, Matrixport’un şaşırtıcı ve saçma bulduğunu belirtti.

Aralarında Will Clemente’nin de yer aldığı sektörün önde gelen isimleri, yaşanan bu sert düşüşü Matrixport tarafından yayınlanan raporla ilişkilendirdi ve sektörün söylentilere ve haberlere olan hassasiyetine dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Matrixport’un kurucu ortağı Jihan Wu, şirketinin analist raporları üzerine herhangi bir etkisinin olmadığını ve tepkiler karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtti.

Olumsuz haberlere rağmen kripto para piyasasında spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler oldukça yüksek. SEC’in ABD’de spot Bitcoin ETF ürünlerine yeşil ışık yakacağına dair giderek artan beklentiler sonucunda BTC kısa bir süre önce bir kez daha 46.000 doları aştı. Böylelikle Bitcoin son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.