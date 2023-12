Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketlerin reklamları ABD’deki televizyonlarda yayınlanmaya başladı.

Matrixport tarafından yapılan bir araştırmaya göre SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması durumunda Bitcoin (BTC) fiyatı 50.000 doların üzerine yükselecek. Matrixport, 2024 yılının Ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerinin %95 olasılıkla onaylanacağını düşünüyor.

Matrixport, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylayacağına dair artan beklentilere vurgu yaparak olası bir onay durumunda BTC fiyatının 50.000 doların üzerine yükseleceğini öngörüyor. Matrixoort raporunda CME’nin Bitcoin vadeli işlemlerini başlattığı döneme dikkat çekiliyor ve bu ürünün onaylanmasının ardından BTC fiyatında ciddi bir yükseliş yaşandığı belirtiliyor. Matrixport verilerine göre SEC onayının ardından ürünün piyasaya sürülmesine kadar geçen 6-7 haftalık süreçte BTC fiyatı neredeyse %200 oranında değer kazandı.

Bitcoin’in 8 Aralık’ta konsolidasyon sürecine girdiğini iddia eden Matrixport, lider kripto para biriminin artık bir kırılıma hazır olduğunu öngörüyor. Tarihsel veriler ise Bitcoin’in Noel’den yılbaşına kadar kademeli olarak %3 oranında değer kazandığını gösteriyor. Bununla birlikte istisna olarak 2011, 2013 ve 2020’de Bitcoin fiyatında %22’ye varan yükselişler yaşandı.

Matrixport, SEC’e spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan birçok şirketin halihazırda ABD’de TV reklamları vermeye başladığına dikkat çekti. Matrixport bu reklamların sayısının Noel sırasında artacağını çünkü başvuru sahiplerinin Bitcoin ETF’leri konusunda liderliği ele geçirmek için birbirleriyle sıkı bir rekabet içerisinde olduğunu belirtiyor.

Matrixport, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesi durumunda varlığın fiyatının 50.000 doları aşacağını öngörüyor.

Fox Business Network’ün kıdemli muhabirlerinden Charles Gasparino, spot Bitcoin ETF’leri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Charles Gasparino kısa bir süre önce yaptığı Twitter paylaşımınına göre spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan şirketler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 8 Ocak 2024’ten sonra ilk spot Bitcoin ETF’sini onaylayacağına inanıyor.

BREAKING Update on BTC Spot ETF: Firms believe @SECGov will rule after Jan 8; they feel confident the SEC will approve but with a twist; unlike normal ETF's you can only purchase shares with cash; SEC worried about ETF's being used as a vehicle for money laundering Story coming

— Charles Gasparino (@CGasparino) December 20, 2023