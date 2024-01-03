Matrixport, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını reddetmesi halinde BTC fiyatında %20’lik bir düşüş yaşanabilir.

Kripto para platformu Matrixport, 2024 yılının Ocak ayında SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vereceği konusunda iyimserdi. Ancak Matrixport tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapor, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ocak ayında spot Bitcoin ETF başvurularını reddedeceğine işaret ediyor.

SEC Spot Bitcoin ETF Başvurularını Red mi Edecek?

Geride bıraktığımız yıl kripto para piyasasındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylanacağına dair artan beklentilerdi. Öyle ki tahminler, SEC’in 2024 yılının Ocak ayında spot Bitcoin ETF ürünlerine yeşil ışık yakacağına işaret ediyordu. Bu beklentilerin sonucunda kripto para piyasası yükselişe geçerek 2022 yılındaki çöküşün izlerini sildi.

SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yakması halinde geleneksel yatırımcılar kripto para piyasasına çok daha kolay bir şekilde yatırım yapabilecek. Bu nedenle birçok önde gelen kişi ve kurum spot Bitcoin ETF’leri konusunda oldukça heyecanlı.

Öte yandan beklentiler spot Bitcoin ETF başvurularının 2024 yılının Ocak ayında onaylanacağı yönündeydi. Ancak saatler önce Matrixport tarafından yayınlanan bir raporda SEC’in 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının mümkün görünmediğini bildirdi. Matrixport bu öngörüsünü SEC’de ETF’lerin onayını denetleyen ekibin, Demokratlardan oluşan beş kişilik bir ekipten oluşmasına dayandırdı.

Matrixport, SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto para sektörüne yönelik düşmanca tavırlarını göz önünde bulundurarak, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının pek olası görünmediğini iddia ediyor. Bununla birlikte Gary Gensler’in 2023 yılının Aralık ayında yaptığı açıklamalar da SEC’in bu konudaki duruşunu gözler önüne seriyor.

Matrixport, siyasi manzara göz önünde bulundurulduğunda, Bitcoin’i geleneksel varlıklara alternatif bir değer saklama aracı olarak göstereceğinden spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasına çok sıcak bakmıyor.

Spot Bitcoin ETF’leri Yeniden Reddedilirse Neler Olabilir?

2023 yılının Nisan ayıyla birlikte yatırımcılar spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayına dair tahminlerde bulunmaya başladı. Bu da en az 14 milyar dolarlık kaldıraçlı işlemin piyasaya yönlendirildiği anlamına geliyor. 14 milyar dolarlık bu sermayenin bir kısmı Fed’in güvercin tutumuyla makroekonomik ortamdaki yumuşamayla bağlantılı olabilir. Öte yandan 14 milyar dolarlık ek uzun (long) pozisyonun yaklaşık 10 milyar dolarlık kısmının ise spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentilerle ilgili olduğu söylenebilir.

Matrixport raporu, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını reddetmesi durumunda Bitcoin vadeli işlemlerindeki 5,1 milyar doların kademeli olarak tasfiye edileceğini öngörüyor. Böyle bir senaryoda Bitcoin (BTC) fiyatında %20’lik hızlı bir düşüş yaşanabilir ve sonucunda BTC fiyatı 36.000 ile 38.000 dolar aralığına gerileyebilir.

Önde gelen isimler, 5 Ocak 2024 Cuma gününe kadar herhangi bir onay haberi gelmemesi durumunda, yatırımcılara Ocak ayı sonu için 40.000 dolarlık vadeli işlem sözleşmeleri satın alarak uzun pozisyonlarını korumalarını ya da opsiyonlar aracılığıyla Bitcoin’de doğrudan kısa pozisyon almayı düşünmelerini tavsiye ediyor.