Matrixport, Bitcoin’in 2023 yılının sonuna kadar 45.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Bitcoin 35.000 dolara yükselerek kripto para piyasasında boğa sezonu ateşini bir kez daha yaktı. Matrixport tarafından yayınlanan bir rapor ise Bitcoin’in daha gidecek çok yolu olduğunu gösteriyor. Bitmain’in kurucu ortağı Jihan Wu tarafından kurulan kripto para ticaret şirketi Matrixport’a göre boğa sezonu çoktan başladı.

Matrixport, Bitcoin’deki boğa sezonunun, BTC fiyatının son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığı Haziran ayında başladığına inanıyor. Tarihsel süreçte bu gelişme, %310’u aşkın yükselişlerin yaşandığı boğa koşularına işaret etti.

Bu kapsamda yen bir Bitcoin fiyat tahmininde bulunan Matrixport, Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanmasından yaklaşık 6 ay sonra 2024 yılının Aralık ayında 125.000 dolara yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

“Ekim Ayı Bitcoin Satın Almak için Mükemmel Zaman

Matrixport daha önceki raporunda Ekim ayının Bitcoin için güçlü yükselişlerin yaşanacağı bir ay olacağını öngörmüştü. Şimdiye kadar yaşanan yükselişler sonucunda Matrixport bu öngörüsünde haklı çıktı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Ekim ayı başında 27.000 dolardan işlem görüyordu ve 24 Ekim’de %25 oranında değer kazanarak 35.000 dolara kadar yükseldi. Böylelikle Bitcoin son 17 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Matrixport, Bitcoin’in 2023 yılı sonuna kadar 45.000 dolara yükselebileceğine inanıyor. Bu da Bitcoin’in şu anki seviyelerinden %33 oranında yükselmesi demek.

Matrixport, BTC fiyatının 2024 yılının ortalarında 63.000 dolara, yıl sonunda ise 125.000 dolara yükseleceğini öngörüyor. Matrixport, bir sonraki boğa sezonunun kurumsal yatırımcılar tarafından yönlendirileceğini vurguladı.

Arthur Hayes’ten İddialı Bitcoin Fiyat Tahmini

BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes ise Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Arthur Hayes’e göre jeopolitik gerilimler ve yüksek enflasyon Bitcoin’de bir sonraki boğa sezonunu tetikleyecek.