Madencilerin Bitcoin biriktirmeye başlaması, BTC fiyatının 125.000 dolara yükselmesiyle sonuçlanabilir.

Bitcoin’de merakla beklenen blok ödülü yarılanmasına 4 aydan daha kısa bir zaman kaldı. Bu süreçte kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik talebi de giderek artıyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı kısa bir süre önce 39.000 dolara dayandı. BTC en son bu seviyede işlem gördüğünde takvimler 2022 yılının Mayıs ayını gösteriyordu. Her ne kadar Bitcoin şu anda 38.750 dolar bandında işlem görse de Matrixport tarafından hazırlanan bir rapor, BTC’nin 2024 yılının sonuna kadar 125.000 dolara yükselebileceğini gösteriyor. Matrixport bu öngörüsünü tarihsel verilere, blok ödülü yarılanmasına ve makroekonomik göstergelere dayandırıyor.

Bitcoin 2024 Yılında Yükselişe Geçecek mi?

Matrixport analistleri tarafından hazırlanan bir rapora göre Bitcoin şu anda üç yıllık yeni bir boğa sezonuna hazırlanıyor. Raporda Bitcoin’de blok ödülü yarılanmalarıyla boğa piyasası döngüleri arasındaki korelasyona vurgu yapılıyor.

Tarihsel veriler, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının gerçekleştiği yıllarda piyasada da yükselişlerin yaşandığını gözler önüne seriyor. Bunu verilerle desteklemek gerekirse Bitcoin’de 2012’de %186, 2016’da %126 ve ardından 2020’de neredeyse %300’lük bir artış yaşandı.

Matrixport 125.000 dolarlık Bitcoin (BTC) fiyat tahminini madencilerin BTC biriktirmeye başlamasına dayandırıyor. Matrixport analistlerine göre madencilerin BTC biriktirmeye başlaması ve blok ödülü yarılanması nedeniyle Bitcoin üretiminin azalması %200’lük yükselişe yol açabilir.

Matrixport analistleri ayrıca Bitcoin (BTC) fiyatının 2024 yılının Nisan ayına kadar ise 63.140 dolara yükseleceğini öngörüyor. Matrixport raporunda makroekonomik ortamın da kripto para piyasasının lehine olacağına inanıyor. Enflasyon oranlarının düşüşe geçeceğini öngören analistler, ABD Fed’in ekonomik istikrarı sürdürmek için faiz indirimlerine başvurduğuna inanıyor. Para politikasındaki bu sağlıklı gidişatın jeopolitik gelişmelerle birleşmesi durumunda BTC fiyatının 2024 yılında yeni zirvelere yükseleceği tahmin ediliyor.

Bitcoin 120.000 Dolara Yükselebilir mi?

Matrixport’un bu öngörüsü, İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered’ın Bitcoin fiyat tahminleriyle de uyumlu. Standard Chartered geride bıraktığımız Temmuz ayında Bitcoin’in 2023 yılı sonunda 50.000 dolara, 2024 yılında ise 120.000 dolara yükseleceğini öngörmüştü.

Ancak Standard Chartered Bitcoin konusunda her zaman bu tür olumlu tahminler yapmıyor. Banka, genel olarak kripto para karşıtı açıklamalarıyla tanınıyor. Öyle ki 2022 yılının Aralık ayında Standard Chartered Küresel Araştırma Başkanı Eric Robertsen, özellikle FTX çöküşünün ardından Bitcoin’in 2023 yılında 5.000 dolara kadar gerileyebileceğini öngörmüştü.

Bankanın kripto paralara yönelik olumsuz tutumu göz önünde bulundurulduğuda, kısa bir süre önce yapılan 120.000 dolarlık tahmin dikkate değer.