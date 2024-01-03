Kripto para piyasasındaki yükseliş trendi 2024 yılının ilk günlerinde de devam etti. 2 Ocak’ta Bitcoin 45.900 dolarla son 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Matrixport tarafından hazırlanan bir rapor, Bitcoin’in (BTC) önümüzdeki günlerde yükseliş trendini sürdürerek yeni rekor seviyelere yükseleceğini gösteriyor.

Matrixport tarafından hazırlanan bir rapora göre spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin heyecanla beklenen karar, 8, 9 veya 10 Ocak tarihlerinden daha erken bir zamanda gelebilir. Matrixport, spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararın bu hafta gelebileceğini öngörüyor.

SEC’in Spot Bitcoin ETF kararının beklenenden erken gelmesi halinde Matrixport BTC fiyatında önemli bir artış yaşanmasını bekliyor. Matrixport’a göre “söylentiyle al, haberle sat” etkisinin aksine olası bir onay, Bitcoin’i kurumsal yatırımcılar için meşru bir varlık sınıfı haline getirecek ve potansiyel olarak diğer varlıkların satın alınması için teminat olarak hizmet edecektir.

Bununla birlikte rapor, 5-10 milyar dolarlık fiat paranın ETF’lerde kullanılmak üzere borsalarda yeterli Bitcoin bulmakta zorlanabileceğini vurguluyor. Matrixport, 2022 yılında yaşanan çöküşlerin ardından yatırımcıların BTC’lerini borsalardan gözetimsiz kripto para cüzdanlarına taşıdığına dikkat çekiyor.

Bitcoin’in Fiyatı Herkesi Şaşırtabilir

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentinin yanı sıra 2024 yılının Nisan ve Mayıs ayları arasında blok ödülü yarılanmasının gerçekleşmesi bekleniyor. Matrixport’a göre bu gelişme, Bitcoin’de herkesi şaşırtabilecek bir fiyat hareketliliğini tetikleyebilir.

Matrixport, Bitcoin madencilik şirketlerinin yarılanma döngüleri sırasında arzı kısıtlama ve arzda bir kıtlığa yol açma eğiliminde olduğuna dikkat çekti. Emtia piyasalarında zaman zaman görülen bu durum, alıcıların istekli, ancak satıcıların ise mevcut fiyat seviyelerinde isteksiz olduğu dönemlerde gerçekleşiyor. Sonuç olarak varlığın fiyatında önemli bir artış yaşanıyor.

Matrixport ayrıca Bitcoin’in yarılanma döngüsüyle ABD’nin seçim döngüsünün aynı döneme denk geldiğine vurgu yaptı ve bu süreçte Bitcoin’in yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

Tarihsel veriler, Bitcoin’in 2020, 2016 ve 2012 yıllarındaki ortalama getirisinin %192 gibi etkileyici bir seviyede olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu verilerden yola çıkan Matrixport, Bitcoin’in 2024 yılında 125.000 dolar hedefine yükselebileceğini öngörüyor.

Raporda ABD hisse senetleriyle ABD seçim döngüsü arasındaki korelasyona da dikkat çekiliyor. Matrixport’a göre 1960 yılından sonraki ABD seçim yılları arasında sadece 2000 ve 2008 yıllarında hisse senetleri düşüş trendindeydi. 2000 yılında %9,1’lik düşüş yaşanırken 2008 yılında ise %37’lik önemli bir düşüş yaşandı.

Bitcoin Ocak Ayında 50.000 Dolara Yükselebilir mi?

Tether’de son dönemde kayda değer miktarda USDT basma aktivitesi gözlenmedi. Bu da kripto para piyasasındaki yükseliş trendine rağmen piyasaya önemli boyutta para girişinin olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte piyasadaki satıcıların az olması, yukarı yönlü bir baskıya yol açabilir. 2 Ocak’ta fonlama oranı +%66 ile yeni bir zirveye ulaştı; bu da uzun pozisyonların açık kalmak için kısa pozisyonlara yıllık %66 oranında ödeme yaptığı anlamına geliyor.

Görünüşe bakılırsa vadeli işlemler piyasası spot piyasa üzerinde baskı yaratarak Bitcoin’i Ocak 2024 için hedeflenen 50.000 dolar seviyesinin ötesine taşıyabilecek koşullar yaratıyor