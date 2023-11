Polygon (MATIC) kritik bir destek bölgesinin altına düştü.Peki bu ne anlama geliyor, MATIC’teki yükseliş trendi sonlandı mı?

Ekim ayıyla birlikte kripto para piyasası yükseliş trendine girdi ve bu trend Kasım ayında da devam etti. Bu süreçte en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri de Polygon (MATIC) oldu. Ancak son bir haftalık süreçte %15 oranında değer kaybeden MATIC tekrardan 0,77 dolar bandına geriledi. Önde gelen analistler ve uzmanlar MATIC’in şu anda önemli destek bölgesinin çok altında işlem gördüğüne dikkat çekiyor.

Önde gelen analistlere göre MATIC bu seviyenin altında kalmaya devam ederse yatırımcılar olası zararları önlemek için satış yapmaya başlayabilir.

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez MATIC’in 0,84 ila 0,86 dolar arasında değişen kritik bir arz aralığının altına düştüğünü bildirdi. Söz konusu aralıkta, 14.240’tan fazla adres 4,13 milyardan fazla MATIC tutuyor.

Ali Martinez, MATIC’in bu destek bölgesinin altında kalmaya devam etmesi durumunda varlığa 0,84 ila 0,86 dolar aralığında yatırım yapanların olası kayıpları önlemek için satış yapmayı tercih edebileceğine dikkat çekti. Martinez’e göre bu durum MATIC’te yeni bir satış baskısını tetikleyebilir.

$MATIC has slipped below a crucial supply zone, spanning $0.84 to $0.86. In this range, 14,240 addresses hold over 4.13 billion #MATIC.

The longer the #Polygon price remains below this zone, the higher the likelihood that these holders might start selling to avoid incurring… pic.twitter.com/fc7eOmjOYp

— Ali (@ali_charts) November 23, 2023