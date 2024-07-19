Popüler katman-2 blockchain ağı Polygon’un token’i MATIC tarihe karışıyor.

Polygon 2.0 yükseltmesi kapsamında MATIC token’ler POL’e dönüşecek. Polygon topluluğunun teklifi onaylamasının ardından ağda, 4 Eylül tarihinde yükseltme gerçekleşecek.

Bu yükseltmeyle birlikte ağın yerel token’i MATIC, POL ticker’lı yeni bir token ile değişecek. Ayrıca Polygon ağına yeni akıllı sözleşmeler gelecek.

Polygon 2.0 Süreci Nasıl İlerleyecek?

Polygon Labs, 18 Temmuz’da yayınladığı blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

PIP-42’nin ardından, Polygon PoS doğrulayıcılarının POL’de protokol ödülleri ve işlem ücretleri kazanmak için POL (MATIC’e yükseltme) stake etmeleri gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

Bu geçişle birlikte POL, Proof-of-Stake destekli Polygon ağının gas ve staking token’ı olarak MATIC’in yerini alacak. Polygon, söz konusu Polygon 2.0 yükseltmesini geride bıraktığımız yıl tanıtmıştı. Bu gelişme, Polygon’un yol haritası için önemli bir kilometre taşı.

Bu MATIC Sahipleri için Ne Anlama Geliyor?

Polygon’un Proof-of-Stake ağındaki MATIC sahipleri sorunsuz bir şekilde token’lerini POL’e dönüştürebilecek. Kullanıcıların hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan token’ler otomatik olarak POL’e dönüştürülecek.

Ancak, Ethereum, Polygon zkEVM veya merkezi borsalardaki (CEX’ler) MATIC sahiplerinin bazı işlemler yapması gerekiyor. Kullanıcılar, Ethereum’da halihazırda başlatılmış olan geçiş sözleşmesi aracılığıyla MATIC’i POL’a yükseltme seçeneğine sahip olacak ve bu da istedikleri zaman izinsiz yükseltmelere izin verecektir.

POL yükseltmesi, sorunsuz bir geçiş sağlamak için ilk olarak 17 Temmuz 2024 tarihinde test ağında denendi. Bu prova, olası sorunların belirlenmesi ve düzeltilmesi için kritik öneme sahipti ve kullanıcıların ve geliştiricilerin ana ağ geçişinden önce yeni sisteme aşina olmalarını sağladı.