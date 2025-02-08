Mastercard, 2025 yılında kripto para ve bankacılık sektörü için kritik bir yıl olacağını öngörüyor. Şirket, blockchain teknolojisinin yaygınlaşması, kurumsal yatırımcı ilgisinin artması ve düzenleyici çerçevelerin netleşmesiyle finans sektöründe büyük bir dönüşüm yaşanacağını belirtti.

Şirketin resmi blogunda yayımlanan analizde, Bitcoin destekli ETF’lerin giderek daha fazla kabul görmesinin, kripto varlıkların geleneksel finans sistemine entegrasyonunu hızlandırdığı vurgulandı.

Tokenize Mevduatlar ve Stablecoin’ler Öne Çıkıyor

Mastercard, tokenize mevduatların 2025’in en büyük finans trendlerinden biri olacağını öngörüyor. Bankalar, blokzincir tabanlı mevduatlar ile işlemleri hızlandırmayı ve müşteri varlıklarını güvence altına almayı hedefliyor.

Öte yandan, stablecoin’ler sınır ötesi işlemler ve kurumsal ödemelerde giderek daha fazla kullanılıyor. Stablecoin piyasasının değeri 200 milyar doları aşarken, düzenlemelerin netleşmesiyle bu varlıkların daha güvenli hale geleceği belirtiliyor. Mastercard, stablecoin’ler ile tokenize mevduatların birlikte çalışarak küresel para akışlarını iyileştirebileceğini savunuyor.

ABD’de Başkan Trump yönetimi, kripto düzenlemelerine yönelik özel bir SEC kripto görev gücü kurarak düzenleyici çerçeveyi güçlendiriyor. Avrupa’da ise 30 Aralık 2024’te yürürlüğe giren MiCA düzenlemesi, stablecoin ihraç eden finans kuruluşları için net kurallar getiriyor.

Bu gelişmelerin, kurumsal yatırımcı ilgisini artırarak kripto sektörünü daha güvenli ve istikrarlı hale getirmesi bekleniyor.

Merkez Bankaları, Kurumsal CBDC’lere Odaklanıyor

Mastercard’a göre birçok merkez bankası, bireysel kullanıcılar için perakende CBDC geliştirmek yerine, finansal kurumlara yönelik kurumsal CBDC’lere yöneliyor.

Bu tür dijital varlıklar, uluslararası işlemleri hızlandırarak maliyetleri düşürme potansiyeline sahip. ABD’de Trump yönetimi, bireysel CBDC’leri yasaklayarak bu eğilimi daha da güçlendirdi.

2025’te, merkez bankalarının özel sektörle işbirliği yaparak blockchain tabanlı finansal çözümler geliştirmeye devam etmesi bekleniyor.

Kripto ve Geleneksel Finans Entegre Oluyor

Kripto varlıklar ile geleneksel finans arasındaki entegrasyon hız kazanıyor. Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesi ve Bitcoin’in 100.000 doları aşması, kripto varlıkların kalıcı hale geldiğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Mastercard, blockchain teknolojisinin kitlesel benimsenmesi için güvenlik, güven ve kullanım kolaylığının kritik faktörler olduğunu vurguluyor. Bu unsurlar geliştikçe, blockchain çözümlerinin milyonlarca insanın günlük finansal işlemlerinde daha büyük bir rol oynaması bekleniyor.

Özellikle, farklı blockchain ağları arasındaki fon transferlerini kolaylaştırmanın finansal işlemleri daha güvenli ve hızlı hale getireceği belirtiliyor. Mastercard’ın Multi-Token Network (MTN) çözümü, bu sorunu çözerek daha güvenli ve birlikte çalışabilir bir altyapı sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca, Standard Chartered Bank ve J.P. Morgan’ın Kinex girişimi gibi büyük finans kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri, bankacılık sistemine blockchain teknolojisinin entegrasyonunu hızlandırıyor.

Mastercard, blockchain teknolojisinin daha geniş çapta benimsenmesiyle finans dünyasının köklü bir değişim yaşayacağını öngörüyor.