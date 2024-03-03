Mart ayında kilidi açılacak 9 kripto paraya göz atın.

Kripto projeleri; airdrop yoluyla dağıtılan, yönetim ekibine ayrılan veya yatırımcılara rezerve edilen kripto paraları kilitli tutarak, zaman içinde dolaşıma sokmayı tercih edebiliyor. Söz konusu kripto paraların kilidi, önceden oluşturulan takvim doğrultusunda açılarak dolaşıma sokuluyor.

Önde gelen kripto projeleri arasında mart ayında kilit açılımı gerçekleştirecek kripto paraları sizler için derledik.

dYdX (ethDYDX)

dYdX, bir L2 protokolü olarak Ethereum üzerinde de faaliyet gösteriyor. ethDYDX de onun yönetişim token’ı olarak kullanılıyor.

1 Mart’ta Türkiye saati ile gece yarısında 115 milyon dolarlık ethDYDX’in kilidi açıldı. Kilit açılımında yatırımcılara ayrılan 18,49 milyon, çalışan ve danışmanlara ayrılan da 10,18 milyon token kullanıma hazır hale geldi. Ayrıca geleceğin çalışan ve danışmanlarına ayrılan 4,67 milyon ethDYDX de dahil olmak üzere, toplamda 33 milyondan fazla coin’in kilidi açılacak.

ethDYDX’in piyasa değeriyse 1 milyar doların hemen üzerinde. Kilidi açılacak coin’lerin değeri, toplam piyasa değerinin yüzde 11’ini geçiyor.

Sui (SUI)

SUI yarın büyük bir kilit açılım etkinliği gerçekleştirilecek. ICO’dan beri kilitli olan 32,19 milyon SUI’nin kilidi açılacak.

Buna ek olarak, topluluk rezervi olarak tutulan 58,6 milyon, projeye erken dönemde katkıda bulunanlara ayrılan 55,56 milyon ve Mysten Labs rezervinde tutulan 23,81 milyon SUI’nin kilidi açılarak dolaşıma girecek.

Ayrıca A serisi yatırımcıların elinde bulunan 33,33 milyon SUI’nin de kilidi açılacak. Kilidi açılacak SUI’lerin toplam değeri neredeyse 290 milyon dolar. SUI’nin piyasa değeri ise 1,9 milyar dolar civarı ölçülüyor.

Aptos (APT)

Aptos, henüz yeni bir blockchain ağı sayılır. Blockchain ağının mainnet’i yalnızca bir buçuk yıldır faaliyette. APT’lerin ise yalnızca yüzde 26’sı dolaşımda.

Yaklaşık 10 gün sonra, 12 Mart’ta neredeyse 25 milyon APT’nin kilidi açılacak. Bunların 11,8 milyonunu çekirdek geliştiricilere ayrılan coin’ler, 1,33 milyonunu Aptos Vakfı’na ayrılan coin’ler, kalanını ise yatırımcılar ve topluluğa ayrılan coin’ler oluşturuyor.

Kilidi açılacak kripto paraların toplam değeri 290 milyon dolara yakın. Aptos’un piyasa değeri ise 4,28 milyar doların biraz üzerinde. Kilidi açılacak APT’lerin, Aptos’un toplam piyasa değerinin yüzde 6’dan fazlası ediyor.

Arbitrum (ARB)

Ethereum layer-2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Arbitrum, yaklaşık 2 haftaya çok büyük bir kilit açılım etkinliği gerçekleştirecek.

16 Mart’ta değeri 2,2 milyar doları geçen 1,11 milyar ARB’nin kilidi açılacak. ARB’nin dolaşımda olan arzı mevcut durumda 1,275 milyar ARB. Yani ARB arzı, bu etkinlik sonrası neredeyse ikiye katlanacak.

Kilit açılım etkinliği kapsamında proje ekibi ve danışmanlara ayrılan 673,5 milyon, ayrıca yatırımcılara ayrılan 438,25 milyon ARB dolaşıma sokulacak.

Uniswap (UNI)

Merkeziyetsiz borsa (DEX) Uniswap’in kripto parası UNI de ARB ile aynı gün kilit açılımı gerçekleştirilecek.

Danışmanlara ayrılan 143 bin UNI, yatırımcılara ayrılan 3,76 milyon UNI ve Uniswap ekibine ayrılan 4,43 milyon UNI dahil toplamda 8,33 milyon UNI dolaşıma girecek.

Dolaşıma sokulacak UNI’lerin değeri, güncel kur ile 97 milyon doları geçiyor.

Apecoin (APE)

Popüler memecoin projesi Apecoin, 17 Mart’ta toplamda 15 milyondan fazla APE’in kilidini açacak.

Bunların arasında projeye başlangıçta katkıda bulunanlara ait yaklaşık 1,5 milyon APE, kuruculara ayrılan 2,16 milyon, Yuga Labs’e ayrılan 4,05 milyon ve DAO hazinesine ayrılan 7,35 milyon APE bulunuyor.

Apecoin’in piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar. Kilidi açılacak APE’lerin değeriyse güncel kur ile 30,5 milyon dolar. Yani dolaşıma, toplam piyasa değerinin yüzde 2,5’i kadar APE girecek.

Immutable (IMX)

Immutable, Ethereum tabanlı bir NFT ölçeklenme çözümü olarak faaliyet gösteriyor. IMX de projenin yönetişim token’ı olarak kullanılıyor.

22 Mart’ta yaklaşık 34 milyon IMX’in kilidi açılacak. Bunların arasında proje gelişimine ayrılan 9,62 milyon IMX, ekosistem gelişimine ayrılan 15,91 milyon IMX ve özel olarak satılan 8,66 milyon IMX var.

Söz konusu miktarın değeri 109 milyon doları geçiyor.

Axelar (AXL)

Blockchain ağları arasında birlikte işlerlik sunan Axelar, 27 Mart’ta 25 milyondan fazla AXL’nin kilidini açacak.

Çekirdek tur, A serisi ve B serisi gibi finansman turlarında yatırım yapanlara ayrılan 12 milyondan fazla AXL, 27 Mart’ta dolaşıma girecek. Ayrıca topluluk programlarına ayrılan 6,45 milyon AXL, sigorta fonuna ayrılan 1,04 milyon AXL ve projenin ardındaki şirkete ayrılan yaklaşık 6 milyon AXL’nin kilidi açılacak.

Optimism (OP)

Optimism, Ethereum blockchain’ini ölçeklendirmek için çalışan bir layer-2 (katman 2) projesi. Optimism, düzenli olarak kilidini açtığı OP’leri dolaşıma sokuyor.

30 Mart’ta Optimism ekibine ayrılan 17 milyon ve yatırımcılara ayrılan 15,21 milyon dahil 32 milyondan fazla OP’nin kilidi açılacak. Kilidi açılacak OP’lerin toplam değeri, güncel kur ile 120 milyon doları geçiyor.