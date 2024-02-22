İşte mart ayında yakından izlemeye değer üç altcoin.

Şubat ayı kripto para piyasası için olağanüstü olumlu geçti. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1 Şubat’tan beri 1,7 trilyon dolardan 2,07 trilyon dolara yükseldi. Piyasa bu süreçte toplamda yüzde 21 değer kazandı.

Yıl henüz yeni başladı sayılır. Önümüzdeki aylarda piyasanın performansını iyileştirebilecek birçok olay var.

Bu yazımızda Mart ayında yakından izlenmesi gereken üç altcoin’i aşağıda sizin için değerlendirdik. Bir göz atalım.

Ethereum (ETH)

Şubat ayında öne çıkan kripto paralardan Ether, 2022’den beri ilk kez 3 bin doları geçti. ETH’nin son 30 günde yüzde 35 yükselmesi, boğaların geri döndüğüne işaret ediyor.

Blockchain’de mart ayında Dencun adlı önemli bir güncelleme gerçekleşecek. Cancun ve Deneb’i bir arada sunacak Dencun hard fork, “veri blob’ları” uygulamasıyla ağı ölçeklendirmeyi amaçlıyor. Veri blob’ları, layer-2 (katman 2) rollup’ların kullandığı bilgileri ölçeklendirmeyi hedefleyen yeni bir işlem türü.

Konuyla ilgili dYdX Vakfı Pazarlama ve İletişim Başkanı Tristan Dickinson’a ulaştık. Dickinson, şöyle bir açıklamada bulundu:

Önümüzdeki ay ve yıllarda Ethereum’u yakından izleyin. Hisse İspatı (PoS) konsensüs mekanizmasına geçiş sonrası, dikkatler kullanıcılara sunulan temel avantajlardan fiyat hareketine çevrildi. PoS’a geçiş ilk tetikleyici oldu, ölçeklenebilirlik ve yüksek işlem ücretleriyle ilişkili kritik endişeleri giderecek Dencun güncellemesiyse ikinci büyük tetikleyici olacak. Proto-danksharding’in gelişi, son kullanıcının karşılaştığı bu ciddi zorlukları etkili bir şekilde çözecek. Blockchain ağı, devamında muhtemelen hızla yaygınlık kazanacak.

Nexo’dan Andrey Stoychev de konuyu yorumladı:

Marta doğru ETH fiyatında yükseliş beklemek için birçok sebep var. Açık Ethereum vadeli sözleşmelerinin toplam değeri, 2024 başından beri yüzde 50 artarak 10 milyar doları geçti. Ayrıca Ethereum ETF de tamamlanmaya yakın, restaking piyasasının büyümesiyse etkili bir şekilde dolaşımdan ETH çıkartıyor ve satış baskısını azaltıyor. Teknolojik açıdan bakarsak, Ethereum’un bir sonraki güncellemesi Dencun, Holešky testnet’te sorunsuz şekilde çalışıyor. Yani proto-danksharding gibi ölçeklenme özelliklerinin mainnet’e gelmesi için fazla beklemeyeceğiz. Bu nedenlerden dolayı ETH’yi şu an boşlamak istemezsiniz.

Mart ayında ETH’yi yakından izlemek için nedenleri şöyle özetleyebiliriz:

Yaklaşan Dencun güncellemesi.

Kendi kendine saklamaya yönelişe işaret eden pozitif zincir üstü göstergeler.

Nisan ayında gerçekleşecek Bitcoin halving.

ABD’de spot ETH ETF’nin onaylanma ihtimalinin yarattığı heyecan.

Solana (SOL)

Solana, geçtiğimiz aylarda olağanüstü bir performans gösterdi ve piyasa değeri bakımından en büyük beş kripto para arasına yükseldi. SOL, BNB’yi geçerek dördüncü sıraya kadar yükseldi.

SOL, kasım sonunda 58 dolar civarından işlem görüyordu. O tarihten beri yüzde 77 yükselen kripto para, 22 Şubat 2024 itibarıyla 104 dolarda seyrediyor.

Şubat ayı SOL için genel olarak olumlu geçse de Ethereum ve Bitcoin gibi “ayın kazananlarına” yaklaşacak bir performans göstermediği de ortada.

TheBlock verilerine göre, Solana’nın zincir üstü bazı önemli göstergeleri fiyata rağmen çok net bir yükseliş trendinde. Örneğin, ağdaki aktif adres sayısının 7 günlük hareketli ortalaması geçtiğimiz yıl için şöyle gözüküyor:

Bitcoin halving yaklaştıkça, Solana gibi patlamaya hazır altcoin’ler de yükseliş trendlerini sürdürebilir.

Ripple (XRP)

XRP’nin son aylardaki görece stabil performansı düşünüldüğünde, listede yer bulması kimilerine şaşırtıcı gelebilir. Ancak şubat ayında neredeyse yüzde 10 yükselen XRP, en iyi performans gösteren kripto paralar arasında.

Mart ayında Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden davası sona bir adım daha yaklaşacak. Sonucu merakla beklenen davanın 23 Nisan’da başlaması bekleniyor. İşler Ripple için yolunda giderse, bundan XRP fiyatı da faydalanabilir.

Ripple ayrıca Standard Custody & Trusted Company’yi satın aldı. Satın alınan şirketin ABD’de para transfer aracısı olarak birçok lisansı, Singapur Para Otoritesi’nden aldığı Büyük Ödeme Kurumu Lisansı ve İrlanda Merkez Bankası’nda Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak kaydı bulunuyor.

Ripple, ABD’de ödeme ürünleri piyasaya sürmeyi de planlıyor. Tüm bu gelişmeler XRP fiyatında ralliyi tetikleyebilir.