Milyarder yatırımcı Mark Cuban kimlik avı saldırısı kurbanı oldu. Saldırganlar, Mark Cuban’ın MetaMask cüzdanlarından birini ele geçirerek içerisindeki fonları çaldı.

Dallas Mavericks’in sahibi ve televizyon ünlüsü Mark Cuban, MetaMask hesabının hack’lendiğini doğruladı. Zincir üstü veriler, Mark Cuban’ın hack’lenen cüzdanından 900.000 dolarlık kripto para çalındığını gösteriyor.

Blockchain dedektifi WazzCrypto, Mark Cuban’ın MetaMask hesabının hack’lendiğine yönelik söylentileri yanıtladı. Cuma günü Twitter hesabı üzerinden açıklamalar yapan WazzCrypto, Mark Cuban’ın saldırıya uğrayan MetaMask cüzdanının 6 aydır aktif olmadığını, ancak içerisindeki fonların aniden transfer edildiğini açıkladı.

Etherscan verilerine göre “Mark Cuban 2” etiketli kripto para cüzdanından şüpheli işlemler gerçekleştirildiğini gösteriyor. Veriler, cüzdandan Coinbase’e 2 milyon USDC’lik transfer gerçekleştirildiğini ve ETH ve MATIC alındığını gösteriyor.

Address on Matic was a Coinbase deposit address End of an era But address on ETH swapped all USDC for $ETH so it's a very different behaviour. still possible he was drained on ETH and saved his Matic bags pic.twitter.com/V0siq5cPMT — Wazz (@WazzCrypto) September 16, 2023

Bu konuyla ilgili olarak DL News’e açıklamalarda bulunan Mark Cuban, cüzdanının hack’lendiğini doğruladı. Aylar sonra ilk kez MetaMask hesabına girdiğini belirten Mark Cuban, dolandırıcıların muhtemelen kendini takip ettiğini söyledi.

Sonuç olarak Mark Cuban, kimlik avı saldırganlarının son kurbanı oldu. Mark Cuban, cüzdanın içerisindeki fonların geri kalanını korumak için Coinbase transferinin kendisi tarafından gerçekleştirdiğini belirtti. Milyarder yatırımcı, MetaMask cüzdanlarından yalnızca bir tanesinin hack’lendiğini diğerlerlerinden kripto para çalınmadığını ifade etti.

Mark Cuban yıllar içerisinde kripto paralar konusunda tartışmalı bir oldukça çelişkili açıklamalar yaptı. Birkaç yıl önce Bitcoin yerine daha fazla kullanım alanı olduğu için muza yatırım yapmayı tercih ettiğini belirten Mark Cuban sonrasında kripto paralar konusundaki görüşlerini değiştirdi. BTC, ETH ve NFT’ler konusunda övgü dolu açıklamalar yapan Cuban, bu süreçte ciddi miktarda kripto para satın aldı.