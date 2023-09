Milyarder yatırımcı Mark Cuban kimlik avı saldırısı kurbanı oldu. Saldırganlar, Mark Cuban’ın MetaMask cüzdanlarından birini ele geçirerek içerisindeki fonları çaldı.

Dallas Mavericks’in sahibi ve televizyon ünlüsü Mark Cuban, MetaMask hesabının hack’lendiğini doğruladı. Zincir üstü veriler, Mark Cuban’ın hack’lenen cüzdanından 900.000 dolarlık kripto para çalındığını gösteriyor.

Blockchain dedektifi WazzCrypto, Mark Cuban’ın MetaMask hesabının hack’lendiğine yönelik söylentileri yanıtladı. Cuma günü Twitter hesabı üzerinden açıklamalar yapan WazzCrypto, Mark Cuban’ın saldırıya uğrayan MetaMask cüzdanının 6 aydır aktif olmadığını, ancak içerisindeki fonların aniden transfer edildiğini açıkladı.

Etherscan verilerine göre “Mark Cuban 2” etiketli kripto para cüzdanından şüpheli işlemler gerçekleştirildiğini gösteriyor. Veriler, cüzdandan Coinbase’e 2 milyon USDC’lik transfer gerçekleştirildiğini ve ETH ve MATIC alındığını gösteriyor.

Address on Matic was a Coinbase deposit address

End of an era

But address on ETH swapped all USDC for $ETH so it's a very different behaviour. still possible he was drained on ETH and saved his Matic bags pic.twitter.com/V0siq5cPMT

— Wazz (@WazzCrypto) September 16, 2023