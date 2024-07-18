Ünlü milyarder yatırımcı Mark Cuban, Bitcoin’in (BTC) geleceği konusunda cesur açıklamalarda bulundu.

Cuban, ABD’nin jeopolitik rolü ve doların rezerv para birimi olarak üzerindeki baskıların Bitcoin fiyatının yükselmesi için mükemmel bir zemin hazırladığını belirtti. Cuban’a göre, bu faktörler BTC’nin fiyatının hızla artmasına neden olabilir.

Mark Cuban, ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanması halinde BTC fiyatının aya yükseleceğini öngörüyor. Cuban düşük vergi oranları ve gümrük vergilerinin Bitcoin’i küresel para birimine dönüştüreceğini söyledi.

Milyarder girişimci ayrıca Silikon Vadisi’ndeki risk sermayedarlarının bir anda Donald Trump’a destek vermeye başlamasını değerlendirdi. Donald Trump’ın en sert eleştirmenlerinden biri olan Mark Cuban, bu gelişmeyi “Bitcoin oyunu” olarak tanımladı.

Silikon Vadisi, Bitcoin ve Trump Üçgeni

Mark Cuban, Bitcoin’in son birkaç yıldır teknoloji yatırımcıları arasında giderek popülerleştiğini ve bu nedenle de Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerinde elinin güçlendiğini söyledi.

Mark Cuban, Silikon Vadisi’nin bu desteğinin Donald Trump güçlü bir kripto para savunucusu olduğu için değil, madencilik sektörüne verdiği destek ve kripto paraların benimsenmesini kolaylaştırma sözü nedeniyle arttığını belirtti.

Mark Cuban, Donald Trump’ın düşük vergi ve gümrük tarifesi politikalarının Bitcoin’e fayda sağlayacağını söyledi. Cuban’a göre tarihsel veriler, bu politikaların enflasyonist olduğunu gösteriyor.

Milyarderler Trump’ı Destekliyor

Hafta sonu, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla CEO’su Elon Musk gibi önde gelen isimlerden Bitcoin’e yönelik destek aldı.

Social Capital CEO’su Chamath Palihapitiya, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, Bitcoin’in 2025 yılında 500.000 dolara ulaşabileceğini öngördü ve aynı ay içinde bir podcast yayınında Trump’tan övgüyle söz etti.

Donald Trump seçimleri kazanırsa ABD’nin yeni Hazine Bakanı’nın JPMorgan CEO’su Jamie Dimon olması bekleniyor. Son gelişmeler, Jamie Dimon’un dahi Bitcoin konusundaki olumsuz tutumunu değiştirdiğini gösteriyor.

Donald Trump geride bıraktığımız Haziran ayında Bloomberg’e verdiği röportajda şunları kaydetti:

Biliyorsunuz Jamie Dimon, çok olumsuzdu ve şimdi birdenbire fikrini biraz değiştirdi.

Bu açıklama, Trump’ın Dimon ve diğer 80 şirket yöneticisiyle yaptığı özel görüşmenin ardından geldi.

Donald Trump kripto para sektörünü önemsiyor ve eğer ABD bu konuda bir adıma atmazsa Çin’in hakimiyeti ele geçireceğine inanıyor. Donald Trump, başka bir ülkenin kripto para alanında liderliği ele geçirmesine izin vermekten sorumlu tutulmak istemediğini söyledi.