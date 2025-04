Popüler kripto para projesi Mantra’nın (OM) fiyatında yaklaşık %90’lık devasa bir düşüş gerçekleşti. Projenin CEO’su söz konusu düşüşün merkezi borsalarda uyarı yapılmadan “zorla kapatılan” OM pozisyonlarından kaynaklandığını söyledi.

Bir projenin piyasa değerinden dakikalar içerisinde milyarlarca dolar silinmesine her zaman şahit olmuyoruz.

Popüler kripto para projesi Mantra (OM), kripto para topluluğuna neredeyse Terra Luna faciasını hatırlatan bir çöküş yaşadı. Gerçek Dünya Varlıklarının (RWA) Tokenizasyonu kategorisindeki en iyi projelerden biri olarak gösterilen Mantra (OM), devasa bir düşüş yaşadı ve bir saatten daha kısa bir süre içerisinde %90’dan fazla değer kaybetti.

CoinGecko verilerine göre 14 Nisan Pazartesi günü itibariyle %87,7 oranında değer kaybeden Mantra (OM) 6,33 dolardan 0,4556 dolara kadar geriledi. OM haberimizin hazırlandığı saat itibariyle 0,774 dolar seviyesinde işlem görüyordu. CoinGlass verilerine göre bu süreçte OM’de 71,84 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mantra (OM) kurucu ortağı ve CEO’su JP Mullin şunları kaydetti:

Sherpas, OMies, and broader crypto community,

First off, the team and I greatly appreciate the support that we have received over the past several hours, which we believe is a testament to the strong support MANTRA has among its investors and community.

We have determined that…

— JP Mullin (🕉, 🏘️) (@jp_mullin888) April 13, 2025