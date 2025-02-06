Kripto para piyasası genelindeki düşüş trendine rağmen Mantra (OM) son günlerde iyi performans gösterdi. Analistler, kısa bir süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Mantra’nın (OM) 10 dolar ile 15 dolara arasına yükselebileceğine inanıyor.

Mantra (OM) Tahminleri

Bu hafta başında ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Kanada ve Meksika başta olmak üzere bir dizi ülkeye ek gümrük tarifeleri getirdi. Bu gelişme kripto para piyasasında sert düşüşlere yol açtı. Bitcoin (BTC) 92.000 doların altına gerilerken, Ethereum (ETH) ve diğer büyük altcoin’ler çift haneli kayıplar yaşadı.

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Bu süreçte Mantra (OM) ise pek fazla olumsuz etkilenmedi. 4 Şubat’ta 6,21 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bu OM için yıllık bazda %3.500’lük önemli bir yükselişe denk geliyor. 2025’in başlarında Mantra ekibi, Orta Doğu’da tokenlaştırılmış varlıkların erişilebilirliğini artırmak için yatırım devi DAMAC Group ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

X’teki önde gelen analistler Erica Hazel ve Cowboy Genius, Mantra’nın Orta Doğu’daki genişlemesini büyük bir adım olarak değerlendirdi. Hazel, Mantra’nın diğer projelerin henüz erişmediği bir değişimi başlatmaya hazır olduğunu söyledi ve OM fiyatının 10 dolara yükselebileceğini öngördü.

Cowboy Genius, Mantra’yı şu anda Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) alanında lider olarak nitelendirerek, mevcut seviyelerden 10 kat artış potansiyeli taşıdığını belirtti. Ether Wizz adlı bir başka analist ise Mantra’nın sektördeki en büyük sorunlardan birini çözdüğünü vurgulayarak, OM’nin yıl sonuna kadar 15 dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gerekenler

Yükseliş beklentilerine rağmen, teknik göstergeler OM için kısa vadede bir düzeltme sinyali veriyor.

Özellikle Göreceli Güç Endeksi (RSI), OM’nin aşırı alım bölgesine yaklaştığını gösteriyor. Bu gösterge 70’in üzerine çıktığında, genellikle varlığın aşırı alındığı ve bir düzeltmenin gelebileceği anlamına gelir. Şu an için RSI 53 civarında ve hala yükseliş potansiyeli taşıyor, ancak yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Mantra’nın güçlü temel gelişmelere sahip olduğu ve uzun vadede büyüme potansiyeli taşıdığı belirtilse de, kısa vadede volatiliteye karşı yatırımcıların temkinli olması öneriliyor.