Mantra (OM) tokeni, mart ayında gördüğü 6 dolarlık zirveden bu yana yüzde 95’lik bir düşüşle 0,30 dolar seviyesine kadar geriledi. Kullanıcı ilgisinde artış gözlemlense de, piyasa üzerindeki satış baskısı ve teknik zayıflık projenin geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Teknik Bozulma ve Balina Satışları Etkili Oldu

OM, mart ayından bu yana alçalan kanal yapısından çıkarak sert bir düşüş yaşadı. Özellikle büyük yatırımcıların piyasadan çekilmesi ve düşük işlem hacmi, tokenin uzun süredir belirsizlik bölgesinde yatay seyretmesine neden oldu. Teknik göstergeler de zayıf bir tablo çiziyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 25 seviyesinde, yani varlık aşırı satım bölgesine girmiş durumda. Fiyatta yukarı yönlü güçlü bir tepki ise henüz görülmedi.

Mantra (OM) Fiyatını Etkileyebilecek Faktörler

Son 30 gün içinde balina net akışları yüzde 129 oranında azalırken, son 90 günlük düşüş yüzde 4.000’i aştı. Kısa süreli bir artış yaşansa da bunun kalıcı bir birikimden ziyade fırsat alımları olduğu düşünülüyor. Büyük yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almaktan kaçınması, OM’in toparlanma ihtimalini zayıflatıyor.

Zincir üzerindeki veriler, yatırımcıların büyük kısmının zararına pozisyon taşıdığını gösteriyor. Adreslerin yüzde 93,77’si zarar durumunda. En büyük maliyet kümeleri 0,32 ila 5 dolar aralığında yoğunlaşıyor. Bu durum, fiyat her yükseldiğinde satış baskısının artmasına neden olabilir. OM’in yukarı yönlü güçlü bir kırılım gerçekleştirmesi için 0,40 dolar seviyesini aşması kritik önem taşıyor.

Fiyattaki sert düşüşe rağmen kullanıcı ilgisi devam ediyor. Son bir haftada yeni adres sayısı yüzde 21,84, aktif cüzdanlar yüzde 11,29 ve sıfır bakiyeli adresler yüzde 21,28 artış gösterdi. Bu, özellikle bireysel yatırımcıların düşük seviyeleri bir fırsat olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Ancak kurumsal ve balina desteği olmadan bu ilgi uzun soluklu olmayabilir.

Türev piyasasında da yön arayışı sürüyor. Son günlerde long pozisyonlarda 457 bin, short pozisyonlarda ise 143 bin dolarlık likidasyon gerçekleşti. En fazla tasfiye, 0,30 ile 0,35 dolar bandında yaşandı. Bu bant, hem alıcı hem satıcı taraf için tetikleyici bir eşik olarak öne çıkıyor. Ancak hâlâ net bir fiyat trendi oluşmuş değil.

Sonuç olarak teknik kırılma, balina desteğindeki zayıflık ve zarar durumundaki geniş yatırımcı kitlesi OM için baskının süreceğine işaret ediyor. Her ne kadar adres sayılarındaki artış piyasa umudunu canlı tutsa da, güçlü direnç seviyelerinin aşılması ve zararda olan yatırımcıların pozisyonlarını hafifletmesi olmadan sürdürülebilir bir yükseliş mümkün görünmüyor. OM’in yeniden ivme kazanması için hem zincir içi hem piyasa dinamiklerinde yapısal bir dönüşüm şart.