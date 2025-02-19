DeFi platformu MANTRA, Dubai’nin kripto varlık regülatörü olan VARA’dan (Sanal Varlık Düzenleyici Kurumu) resmi lisans alarak Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) statüsüne kavuştu.

Bu onayla birlikte MANTRA artık Sanal Varlık Borsası olarak faaliyet gösterebilecek ve Aracı-Kurumsal Hizmetler ile Yatırım Yönetimi hizmetleri sunabilecek.

MANTRA için Büyük Adım

CryptoPotato’ya paylaşılan bir belgeye göre, VARA tarafından verilen lisans, MANTRA’nın uyumluluk, güvenlik ve yenilik konularındaki kararlılığını güçlendiriyor. Aynı zamanda platformun küresel genişleme stratejisini desteklerken, Orta Doğu’daki varlığını da sağlamlaştırıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan MANTRA CEO’su John Patrick Mullin, Dubai’nin ve VARA’nın kripto düzenlemeleri konusunda dünya lideri haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Dubai ve VARA, sanal varlıklar ve Web3 için en kapsamlı ve sıfırdan inşa edilmiş bir düzenleyici çerçeve oluşturdu. Bu lisansı almak MANTRA için kritik bir adımdı ve küresel genişleme hedefimizde önemli bir kilometre taşı oldu.”

Mullin ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kapsamlı regülasyonları sayesinde Web3 ve sanal varlıklar için küresel bir merkez haline geldiğini şu sözlerle vurguladı:

“Bu lisans sadece bölgede daha güçlü bir konum elde etmemizi sağlamakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası arenada da benzersiz DeFi ürünleri sunmamıza olanak tanıdı. Amacımız, merkeziyetsiz finans ile geleneksel finansı bir araya getiren, geleceğe yönelik bir finansal ekosistem inşa etmek.”

Öte yandan MANTRA, yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun çeşitli DeFi ürünleri geliştirmeyi planlıyor. Her bir ürün, hem yerel düzenlemelere hem de uluslararası politik çerçevelere sıkı şekilde bağlı kalarak maksimum kullanıcı koruması sağlamak üzere tasarlanıyor.

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OM Token Uçuşa Geçti

MANTRA ile birlikte platformun yerel token’ı OM de büyük bir yükseliş yaşadı. Yıllık bazda fiyatı yüzde 3.000 oranında artış gösteren OM, kısa süre önce 7,90 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bazı piyasa analistleri, OM’un yükselişini sürdürebileceğini öngörüyor. X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı BullifyX, token’ın 8 doların üzerine çıkabileceğini belirtirken, analist Ali Martinez ise 3 günlük grafikte satış sinyali oluştuğuna dikkat çekerek bir geri çekilme yaşanabileceğini söylüyor.