Güney Kore borsası Bithumb’da kısa süre önce listelenen Manta Network kara para aklama iddialarıyla karşı karşıya.

Asya piyasasındaki varlığını genişletmek isteyen blockchain projesi Manta Network (MANTA), Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb’da listelendi. Ancak bu listelemenin ardından proje kendisini kara para aklama suçlamalarının da yer aldığı bir tartışmanın içerisinde bulundu.

Söz konusu tartışma DeFi meraklısı Definalist tarafından ortaya atıldı. Definalist, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada MANTA’nın Bithumb’da listelendiği gün Manta Network’ün olası bir suistimalde bulunduğunu iddia etti.

Kara Para Aklama İddiaları

Yaptığı Twitter paylaşımında birkaç şüpheli işleme dikkat çeken Definalist, iki milyon MANTA token’in, Manta Network’ün Güney Kore İş Geliştirme temsilcinin hesabına aktarıldığını ve daha sonra bu token’lerin Bithumb’a gönderildiğine dikkat çekti.

. @MantaNetwork was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing – 2M $MANTA transferred to personal wallet of MANTA’s Korean BD

– 2M $MANTA was deposited into Bithumb deposit wallet, accounting for more than 75% of Bithumb’s total circulation volume.

-… pic.twitter.com/uMWq6J6D37 — Definalist (@definalist) January 18, 2024

Bithumb’da listelenmesinin ardından MANTA fiyatı yaklaşık 100 katlık bir artış yaşayarak 2,26 dolardan 230 dolara yükseldi. Definalist, Manta Network’ün Güney Kore İş Geliştirme temsilcisinin listeleme fiyatının 50-100 katına elindeki token’leri sattığını belirterek tartışmaları alevlendirdi.

Etherscan verileri söz konusu satıştan elde edilen fonların ETH’ye dönüştürüldüğünü gösteriyor. Dahası, 5.116.112 dolar değerindeki 2.094,7 ETH daha sonra Manta Network’ün Güney Kore İş Geliştirme temsilcinin hesabına aktarıldı.

Güney Kore’deki kara para karşıtı sert önlemler ve finansal işlemlere yönelik katı düzenlemeler, olayın ciddiyetini daha da arttırdı. Eğer Definalist’in gündeme getirdiği bu iddiaların gerçek olduğu tespit edilirse Manta Network ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.

Manta Network İddialara Yanıt Verdi

Manta Network tartışmaların alevlenmesiyle iddialara yanıt verdi. Manta Network, token’lerin bir kısmının token ekonomik modeline dayalı olarak Kore BD temsilcisine tahsis edildiğini bildirdi.

Manta Network ayrıca Güney Kore’de ve Hong Kong’da genişleme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Bazı yerel kuruluşları da Manta Network’ün Güney Kore’de bir ofis açmak için somut adımlar attığını bildirdi.

Söz konusu şubenin, Güney Kore merkezli projelerle güçlü bağlantılar kurması, Güney Kore pazarının dinamiklerini anlayarak Manta Network’ü ülkedeki yerel web3 ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre etmesi amaçlanıyor.

Bununla birlikte Manta Network, yerel geliştiriciler, girişimciler ve diğer gruplarla işbirliğini kolaylaştırmak için Hong Kong’da bir şube kurdu.