Güney Kore borsası Bithumb’da kısa süre önce listelenen Manta Network kara para aklama iddialarıyla karşı karşıya.

Asya piyasasındaki varlığını genişletmek isteyen blockchain projesi Manta Network (MANTA), Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb’da listelendi. Ancak bu listelemenin ardından proje kendisini kara para aklama suçlamalarının da yer aldığı bir tartışmanın içerisinde bulundu.

Söz konusu tartışma DeFi meraklısı Definalist tarafından ortaya atıldı. Definalist, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada MANTA’nın Bithumb’da listelendiği gün Manta Network’ün olası bir suistimalde bulunduğunu iddia etti.

Yaptığı Twitter paylaşımında birkaç şüpheli işleme dikkat çeken Definalist, iki milyon MANTA token’in, Manta Network’ün Güney Kore İş Geliştirme temsilcinin hesabına aktarıldığını ve daha sonra bu token’lerin Bithumb’a gönderildiğine dikkat çekti.

. @MantaNetwork was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing

– 2M $MANTA transferred to personal wallet of MANTA’s Korean BD

– 2M $MANTA was deposited into Bithumb deposit wallet, accounting for more than 75% of Bithumb’s total circulation volume.

-… pic.twitter.com/uMWq6J6D37

