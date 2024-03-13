2008 küresel finansal krizinden sonra geliştirilen kripto paralar, yeni bir mali krizin içinde olan ABD’lilerin tercihi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Covid-19 önlemleri ve devamında uygulanan sıkılaşma politikaları nedeniyle ciddi bir mali kriz yaşıyor.

Finansal krizin ortasında olan ülkede kripto para yatırımcılarının sayısı da artmaya başladı.

ABD’de Kriz Kripto Para Yatırımcılarını Çoğalttı

ABD’de geçtiğimiz dönemde yüzde 10’a yaklaşan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), alınan sert önlemler neticesinde yüzde 3,15’e geriledi. Ancak enflasyonda beklenen düşüş hala yakalanmış değil.

Northwestern Mutual araştırmasına göre, ABD’lilerin üçte biri kendini finansal açıdan güvende hissetmiyor. Araştırma katılımcılarının yarısından fazlası ise enflasyon baskısının süreceğini düşünüyor.

ABD’lilerin enflasyona karşı korunma istekleri, kripto para istatistiklerine yansıyor. ABD’de kripto para kullanıcılarının sayısı, yeni yılda yüzde 40 civarı artış gösterdi.

Toplam nüfusu 341 milyon olan ülkenin artık 93 milyonu kripto para yatırımcısı ve bu sayı giderek artacak gibi gözüküyor.

ABD’li Yetkililer Kriptoyu Kabul Etmede Zorlanıyor

ABD’liler yatırım tercihlerinde giderek daha fazla kripto paraya yönelirken, federal yetkililerin yeni varlık sınıfını kabul etmesi biraz zor oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin ETF başvurularını yıllarca geciktirdi. Nihayet ocak ayında onaylanarak işleme açılan ETF’ler, yalnızca birkaç haftada milyarlarca dolar yatırım aldı.

SEC, kripto paraların menkul kıymet olup olmadığı konusunda da net bir açıklama yapmıyor. Komisyon, XRP’nin geliştiricisi Ripple gibi birçok blockchain şirketine “kayıt dışı menkul kıymet işlemi” yaptığı gerekçesiyle dava açtı. Ayrıca dünyanın en büyük kripto para borsası Binance de kara para aklamak ile suçlanıyor.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, 2025 bütçe teklifinde kripto para madenciliği şirketlerine yeni vergiler getirmeyi önerdi. Teklif kabul edilirse, madencilerin kullandığı elektrik, yüzde 30’a varan oranlarda vergilendirilebilir.