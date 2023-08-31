Merkezsiz kripto para kredi platformu Maker (MKR) son 24 saatte %14 oranında değer kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Maker’daki (MKR) bu yükseliş projenin SparkLend adlı verilen yenilikçi projesinin Güney Kore’deki lansmanı nedeniyle gerçekleşti. Her ne kadar söz konusu ürün Güney Kore dışında birçok kullanıcının erişimine sunulsa da SparkLend Asya ülkesinde %5’lik sabit faizle türünün tek örneği olacak.

Sonuç olarak bu gelişmenin ardından MKR fiyatı %14’lük önemli bir artış yaşayarak 1.178 doların üzerine yükseldi. Maker (MKR) şu anda kripto para piyasasında piyasa değeri en yüksek DeFi altcoin’lerinden konumunda.

Maker (MKR) inovasyona bağlılığı ve ürünleri nedeniyle başarılı olarak kabul edilebilecek en eski DeFi protokollerinden biri. Bu nedenle proje, kripto para piyasasında birçok altcoin ciddi değer kayıpları yaşarken önemli bir performans sergileyerek büyümesini sürdürebilen nadir projeler arasında.

Maker’ın (MKR) son bir haftalık süreçte kaydettiği %11’lik önemli yükseliş de bunu kanıtlar nitelikte.

Maker, merkeziyetsiz otonom organizasyonun (DAO) temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı şekilde hareket ediyor ve bu nedenle ciddi bir topluluk desteğine sahip. Bu da projenin uzun vadede büyümesinin arkasındaki en önemli etmenlerden biri.

Maker resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Biz Kore pazarına girişimizi kutlarken, Spark’ın geliştirilmesinin arkasındaki ekip, görüşmelerle aydınlatmaya ve Kore’de yaşayan @ethconkr hackathon katılımcılarına destek sağlamaya hazırlanıyor. Spark’ı sizin için açıklayalım: – SparkLend ile tanışın: SparkLend, DAI kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış yeni nesil kredi verme platformudur. Bu ürün Spark Protokolü üzerine inşa edilmiştir ve http://app.sparkprotocol.io adresinden erişilebilir. – Spark’ı Özel Kılan Nedir?: Spark sıradan bir kredi platformu değildir. Maker tarafından desteklenen DAI merkezli para piyasası protokolüdür ve Maker’ın mükemmel likiditesini mükemmel bir DeFi kullanıcı deneyimi ile birleştiriyor. – Öngörülebilirliği ile En İyi DeFi Oranları: Kaç kez ödünç aldığınızın önemi yok. Ne kadar ödünç alırsanız alın. DAI borçlanma oranı tutarlı kalır. Şu anda Spark’ta tüm borçlular için %5’lik sabit bir oranla ödünç alınmış yaklaşık 200 milyon DAI bulunmaktadır. – Çapraz Teminat Pozisyonları: SparkLend ile wstETH, ETH, rETH ve GNO gibi yüksek likiditeye sahip varlıkları yatırarak doğrudan Maker’dan tutarlı bir oranda DAI ödünç alabilirsiniz. Çapraz teminat pozisyonlarının avantajlarını ilk elden deneyimleyin.

Maker cephesinden yapılan paylaşımda SparkLend ürününün, ABD ve VPN kullanıcıları için kullanılabilir olmadığı ifade edildi.