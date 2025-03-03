ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Richard Heart’ın Finlandiya merkezli olması nedeniyle yetki alanı içinde olduğunu kanıtlayamadı ve davayı reddetti.

Federal yargıç, kripto girişimcisi Richard Heart’a karşı SEC tarafından açılan davayı reddetti. Mahkeme, Heart’ın ABD vatandaşı olmasına rağmen Finlandiya’da yaşadığını ve SEC’in kişisel yetki alanına girmediğini belirtti.

Bölge Yargıcı Carol Bagley Amon, SEC’in, Heart’ın kripto projeleri olan Hex, PulseChain ve PulseX ile ilgili olarak ABD’de yeterli bağlantıya sahip olduğunu gösteremediğine hükmetti.

Mahkeme, Heart’ın ABD’deki konferanslara sanal katılımının SEC’in yetki alanını oluşturduğu yönündeki iddiayı da kabul etmedi. Yargıç Amon, bu etkinliklerin “teklif sonrası farklı bir varlığa odaklandığını” ve bu tür bir katılımın “kişisel yetkiyi belirlemek için yetersiz olduğunu” vurguladı.

Kararda, Heart ve şirketlerinin menkul kıymet satışı yapıp yapmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Mahkeme, yalnızca SEC’in yetki alanını aştığını belirtti.

“Burada, PlexCorps davasının aksine, Heart’ın internet siteleri aktif bir faaliyet göstermiyor.” diyen Yargıç Amon, “Şikayet, Heart’ın işlemleri yönettiğini, kredi kartı bilgilerini topladığını veya ABD merkezli yatırımcılarla sözleşmeler imzaladığını iddia edemiyor.” ifadelerini kullandı.

5 Ayrı Suçtan Dava Açılmıştı

SEC, 2023’te açtığı davada Heart’ı kayıt dışı kripto satışları yapmak, Hex, PulseChain ve PulseX üzerinden bir milyar dolardan fazla fon toplamak, “geri dönüşüm” işlemleriyle daha fazla token elde etmek, yüksek staking getirileri konusunda yanıltıcı pazarlama yapmak ve yatırımcıları “fedakarlık” adı altında menkul kıymet yasalarından kaçınmaya teşvik etmekle suçlamıştı.

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Regülatör, Heart’ın geri dönüşüm yöntemiyle Hex token’ları için yüksek işlem hacmi ve organik talep olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığını öne sürdü.

Ayrıca SEC, Heart’ın PulseChain yatırımcılarından gelen “en az 12.1 milyon dolar” fonu lüks harcamalar için kullandığını iddia etti. Mahkemeye sunulan belgelerde, bu paranın 555 karatlık bir elmas, pahalı saatler ve lüks otomobillere harcandığı belirtildi.

Tüm bu suçlamalara rağmen Yargıç Amon, Heart’ın çevrimiçi faaliyetlerinin doğrudan ABD’li yatırımcılara yönelik olmadığına karar verdi. Karar metninde, “Şikayette belirtilen çevrimiçi iletişimler, teklif dönemlerinde hedeflenmemiş, küresel çapta erişilebilir bilgilerden oluşuyor.” ifadeleri yer aldı.

Mahkeme, SEC’e yetkiyle ilgili eksiklikleri gidermek için 20 gün içinde yeni bir şikayet dilekçesi sunma hakkı tanıdı.