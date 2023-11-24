Karadağ’da Do Kwon’un iadesine onay çıktı. Şimdi asıl soru şu: Do Kwon Güney Kore’ye mi yoksa ABD’ye mi iade edilecek.

2022 yılının Mayıs ayında iflas bayrağını çeken Terraform Labs’in kurucusu Do Kwon hala Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da tutuluyor. Do Kwon’un kısa bir süre içerisinde Karadağ’dan ülkesi Güney Kore’ye veya ABD’ye iade edilmesi bekleniyor.

Karadağlı yetkililerce 24 Kasım günü yapılan açıklamaya göre hem ABD hem de Güney Kore, Do Kwon’un iadesi için ön koşulları yerine getirdi. Do Kwon’un hangi ülkeye iade edileceği konusunda son kararı ise Karadağ Adalet Bakanlığı verecek.

Neler Olmuştu?

2022 yılının Mayıs ayında Terraform Labs ekosisteminin çökmesinin ardından kayıplara karışan Do Kwon, aradan geçen yaklaşık bir yıllık sürenin ardından 23 Mart 2023 tarihinde Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’daki bir havalimanında sahte pasaportlarla kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

Yakalanmadan hemen önce Do Kwon’un Dubai’den Sırbistan’a uçtuğuna dair söylentiler medyada dolaşıyordu. Ancak 23 Mart’ta Karadağ İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamayla firari Do Kwon’un yakalandığı bildirildi:

Karadağ polisi, en çok aranan kaçaklardan biri olduğundan şüphelenilen bir kişiyi, Singapur merkezli Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Güney Kore vatandaşı Do Kwon’u gözaltına aldı.

Karadağ’da belgede sahtecilik suçundan yargılanan Do Kwon, mahkemede kendisini “Pasaportların sahte olduğunu bilmiyordum.” sözleriyle savunmuştu. İncelemeler sonucunda ise pasaportların farklı isimlere ve farklı doğum tarihleriyle oluşturulduğu belirlendi. Sonuç olarak Haziran ayında dört ay hapis cezasına çarptırıldı.