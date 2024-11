Önde gelen NFT platformlarından Magic Eden, bir süredir merakla beklenen yerel token’ı ME’yi 10 Aralık’ta piyasaya süreceğini duyurdu. Magic Eden’ın uzun bir kampanya sürecinin ardından token üretim etkinliğiyle (TGE) yerel token’ını başlatacak olması toplulukta heyecan yarattı.

Magic Eden, TGE ve token listelemesini aynı gün gerçekleştirecek. Magic Eden’ın ME token’ı toplamda 1 milyar adetlik sabit bir arza sahip olacak. ME token’in çapraz zincir desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Bu sayede kullanıcılar NFT açık artırmalarına en aktif ağlardan katılabilecek.

Platform, ME token sahiplerini ME DAO’ya katılmaya teşvik edecek. Bu strateji sayesinde kullanıcıların token’ları hemen satmak yerine platformun gelecekteki karar alma süreçlerine dahil olmasını hedefliyor.

Magic Eden, ME token lansmanı kapsamında airdrop gerçekleşecek. ME token’ların %12,5’i NFT ve DEX platformunda uzun süredir aktif olan kullanıcılara dağıtılacak. Geri kalan token’lar ise ticaret ödülleri ve topluluk katılımı için ayrılacak. ME token’ın başlangıçta 250 milyon adetlik arzla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ME token arzı bir yıl içinde ikiye katlanarak 750 milyona ulaşacak ve 18 ay içinde 1 milyar ME’lik arza ulaşılacak. Token’lar, ME Foundation adlı özel bir organizasyon tarafından yönetilecek ve topluluk odaklı bir yaklaşımla dağıtılacak.

Diamond Sistemi ve Magic Eden Airdrop’una Hak Kazanma

Magic Eden yerel token’ı ME’yi 2023 yılının Ağustos ayında duyurdu. Platform, kullanıcı aktivitelerini ödüllendirmek için bir “Diamond” sistemi geliştirdi.

Kullanıcılar kayıt, NFT alım-satımı ve koleksiyon başlatma gibi aktiviteler karşılığında “Diamond” ödülleri kazandı. Kullanıcıların biriktirdikleri “Diamond’lar”, Magic Eden tarafından bir airdrop kriteri olarak değerlendirilebilir. Ancak şu ana kadar Diamond ile ME token arasındaki dönüşüm oranı henüz açıklanmadı.

Dağıtım süreci, düşük kaliteli işlemleri ve sahte cüzdanları (Sybil saldırılarını) önlemek için organik trafiğe dayalı olarak gerçekleşecek ve ödüller Magic Eden cüzdanı aracılığıyla dağıtılacak.