MAGA, memecoin fırtınasının önde gelen kripto paralarından biri. Bir haftada yüzde 50’nin üzerinde değer kazanan MAGA, toplulukta büyük ilgi görüyor.

Peki MAGA tam olarak ne? Neden yükseliyor? MAGA ne demek? Kripto paranın Donald Trump ile ilişkisi var mı?

Tüm soruların cevabı yazımızda.

MAGA Nedir?

MAGA, bir memecoin’dir. Yani mizah amaçlı piyasaya sürülmüş bir kripto paradır.

Son yıllarda siyaset ve finansı bir araya getiren “PoliFi” adlı yeni bir alan gelişti. MAGA da bu alana dahil denebilir.

Ethereum tabanlı kripto para, 45’inci ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri tarafından geliştirildi. MAGA, 2023 yılında piyasaya sürüldü.

Donald Trump Kimdir?

Donald Trump, ABD’nin önde gelen iş insanlarından biri. Cumhuriyetçi Parti adına 2016 seçimlerine giren Trump, 2017-2021 arasında ABD başkanı olarak görev yaptı.

Donald Trump, hem başkanlık görevi sırasında hem de sonrasında sık sık skandallarla gündeme geldi. Hakkında çok sayıda dava açılan eski başkan, şimdi ise bir kez daha seçime girmeye hazırlanıyor.

Trump’ın MAGA ile herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

MAGA Ne Demek?

MAGA, “Make America Great Again” sloganının kısaltması olarak kullanılıyor. Slogan, Türkçe’de “Amerika’yı Yeniden Mükemmel Yap” anlamına geliyor.

Söz konusu slogan, Donald Trump tarafından 2016 başkanlık seçimlerinde kullanıldı. MAGA, hala popüler bir deyim ve Trump destekçileri tarafından benimseniyor.

Trump, 2024 seçimlerinde de aday olmak istiyor. Dolayısıyla slogan, yakın zamanda popülerliğinden bir şey kaybetmeyecek gibi duruyor.

MAGA Ne İşe Yarıyor?

MAGA, tıpkı Dogecoin, Shiba Inu ve PEPE gibi temelde mizah amaçlı piyasaya sürülmüş bir kripto para. Dolayısıyla spekülasyon dışında pek bir işlevi bulunmuyor.

Ancak kripto paranın arkasındaki ekip, aktif bir bağış ve destek kampanyası yürütüyor. Proje, Donald Trump’ın başkanlık kampanyasına düzenli bağış yapıyor. Bağışlar genellikle ETH olarak gönderiliyor.

MAGA ekibi, ayrıca ABD’deki engelli gazilere ve çocuk istismarına karşı mücadele yürüten Operation Underground Railroad kampanyasını destekliyor.

MAGA Neden Yükseliyor?

MAGA, parabolik rallinin ardından 5 Mart’ta düzeltmeye başladı. Ancak memecoin, haftalık bazda hala yüzde 58 değer kazanmış durumda. MAGA, son 30 güne baktığımızda ise değerini altıya katlamış durumda.

Yeni yıla yalnızca 0,23 dolarda başlayan MAGA, 7 Mart itibarıyla 6,26 dolardan işlem görüyor. Memecoin, BTC’nin liderlik ettiği piyasa geneli yükseliş rüzgarını arkasına almış gibi duruyor.

7 Mart 2024 itibariyle MAGA tüm zamanların en yüksek seviyesini 11,63 dolarla 4 Mart tarihinde belirledi.

Elon Musk’ın Dogecoin’e etkisine benzer olarak, Donald Trump’ın eylem ve açıklamaları da MAGA’nın performansını etkiliyor. Trump, muhtemelen bu yılki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’yi temsil edecek.

Eski başkan, ayrıca geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile ilgili beklenmedik fakat olumlu bir açıklamada bulundu. Trump, “Bitcoin’i artık kabullenmemiz gerek” diye belirtti. MAGA, açıklama sonrasındaki 24 saatte yüzde 25’ten fazla değer kazandı.

Tüm bu faktörler ve memecoin’lere genel anlamda gösterilen ilgi, MAGA fiyatına yukarı yönde baskı uyguluyor olabilir.