Bitcoin, 10 Temmuz itibarıyla toparlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 53 bin dolara kadar gerileyen kripto para, 58 bin doları geçerek 59 bin dolara yaklaştı.

Ancak sektörün uzman isimlerinden birine göre, BTC üzerindeki satış baskısı sürüyor.

Madenciler Bitcoin Satmaya Devam Ediyor

Zincir üstü analiz kaynağı CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, 9 Temmuz’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde Bitcoin madencilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ki’ye göre madenciler, mevcut durumda satış yapmaya devam ediyor.

Nisan ayında dördüncüsü yaşanan halving, madencilerin oluşturdukları blok başına kazandıkları ödülü bir kez daha yarı yarıya azalttı. Son halving ile blok ödülü, 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye geriledi.

Bitcoin madencilerinin işlem ücretleri ve blok ödülleri olmak üzere iki gelir kaynağı bulunuyor. Halving sonrası gelir kaynaklarından biri ciddi şekilde azalan madenciler, tarihsel olarak birkaç ay boyunca satış yapma eğilimi gösteriyor.

Mevcut döngüde de aynı eğilim kendini gösterdi. Halving’in üzerinden yaklaşık üç ay geçti, ancak Ki’ye göre madenciler Bitcoin satmaya devam ediyor.

CryptoQuant CEO’su, madenci satışlarının ne zaman son bulacağına dair şöyle bir yorumda bulundu:

Madenci satışları, tarihsel olarak madenciliği yapılan günlük BTC değeri, yıllık değerin yüzde 40’ına indiğinde bitiyor. Oran mevcut durumda yüzde 72.

Önümüzdeki birkaç ayın kripto para piyasaları için sıkıcı geçeceğini ekleyen Ki, yatırımcıları aşırı risk almaktan kaçınmaları konusunda uyardı.

#Bitcoin miner capitulation is still ongoing. Historically, it ends when the daily average mined value is 40% of the yearly average; it's now at 72%. Expect the crypto markets to be boring for the next 2-3 months. Stay long-term bullish but avoid excessive risk. pic.twitter.com/OCsiI57KPo — Ki Young Ju (@ki_young_ju) July 9, 2024

Bitcoin Üzerindeki Satış Baskısı

Madenciler haricinde, Bitcoin üzerinde satış baskısı oluşturan birçok etken bulunuyor.

On yıldan uzun süre önce siber saldırıya uğrayan ve iflas eden Mt. Gox, kullanıcılarına bu ay geri ödeme yapmaya başladı. Borsanın alacaklılarına toplam 9 milyar dolar değerde Bitcoin ve Bitcoin Cash (BCH) iade edilecek.

Kriptolarını teslim alan Mt. Gox kullanıcılarının büyük kısmının satış yapması bekleniyor. Transferler piyasadaki diğer katılımcılar arasında da satış baskısına yol açıyor.

Aynı dönemde Almanya da ele geçirdiği Bitcoin’leri merkezi borsalara aktararak satmaya başladı. Şimdiye kadar yaklaşık 30 bin BTC satan Almanya’nın elinde 18.860 daha BTC bulunuyor.