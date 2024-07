Bitcoin, 10 Temmuz itibarıyla toparlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 53 bin dolara kadar gerileyen kripto para, 58 bin doları geçerek 59 bin dolara yaklaştı.

Ancak sektörün uzman isimlerinden birine göre, BTC üzerindeki satış baskısı sürüyor.

Zincir üstü analiz kaynağı CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, 9 Temmuz’da X üzerinden paylaştığı gönderisinde Bitcoin madencilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ki’ye göre madenciler, mevcut durumda satış yapmaya devam ediyor.

Nisan ayında dördüncüsü yaşanan halving, madencilerin oluşturdukları blok başına kazandıkları ödülü bir kez daha yarı yarıya azalttı. Son halving ile blok ödülü, 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye geriledi.

Bitcoin madencilerinin işlem ücretleri ve blok ödülleri olmak üzere iki gelir kaynağı bulunuyor. Halving sonrası gelir kaynaklarından biri ciddi şekilde azalan madenciler, tarihsel olarak birkaç ay boyunca satış yapma eğilimi gösteriyor.

Mevcut döngüde de aynı eğilim kendini gösterdi. Halving’in üzerinden yaklaşık üç ay geçti, ancak Ki’ye göre madenciler Bitcoin satmaya devam ediyor.

CryptoQuant CEO’su, madenci satışlarının ne zaman son bulacağına dair şöyle bir yorumda bulundu:

Önümüzdeki birkaç ayın kripto para piyasaları için sıkıcı geçeceğini ekleyen Ki, yatırımcıları aşırı risk almaktan kaçınmaları konusunda uyardı.

#Bitcoin miner capitulation is still ongoing.

Historically, it ends when the daily average mined value is 40% of the yearly average; it's now at 72%.

Expect the crypto markets to be boring for the next 2-3 months. Stay long-term bullish but avoid excessive risk. pic.twitter.com/OCsiI57KPo

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) July 9, 2024