Bitcoin madencileri 29 Ocak’ta borsalara 173 milyon dolarlık BTC transfer etti.

29 Ocak’ta madenciler tarafından borsalara gönderilen BTC miktarında ciddi bir artış yaşandı. Böylelikle madenciler tarafından borsalara gönderilen varlıkların hacmi, 16 Mayıs 2023 tarihinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre 29 Ocak’ta yaklaşık 173 milyon dolar değerinde 4.000’i aşkın BTC, borsalara gönderildi. Bu da Bitcoin (BTC) için önemli bir satış baskısına işaret ediyor. Madenciler tarafından borsalara gönderilen BTC miktarındaki yükselişe rağmen BTC fiyatı haftalık bazda %5,88 oranında yükseliş yaşadı.

Madenciler tarafından yapılan BTC transferlerinin tamamen satış amacıyla gerçekleştirilmediğini de belirtmek gerekiyor. Kripto para analitik platformu CryptoQuant da bu duruma dikkat çekerek “madenciler BTC’lerini satıyor” gibi söylemlere karşı dikkatli olunmasını zira bu BTC’lerin tekrardan cüzdanlara geri gönderebileceği ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiği belirtiyor.

Öte yandan borsalara yönelik net BTC akışı da negatif eğilimler göstererek geçtiğimiz hafta boyunca kırmızı bölgede seyretti. Bununla birlikte merkezi borsalardan gözetimsiz saklama çözümlerine geçiş, piyasadaki satış baskısını azaltıyor.

QCP Capital tarafından yapılan bir başka analizde ise bu yılın Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasına atıfta bulunuluyor ve yarılanmanın BTC fiyatında uzun vadede yükselişi tetikleyeceği belirtiliyor. Tarihsel veriler de QCP Capital’in bu analizini doğruluyor. Sonuç olarak kripto para piyasası, blok ödülü yarılanmasına 3 aydan daha kısa bir süre kala birikim aşamasında gibi görünüyor.

Kısa vadeli Bitcoin (BTC) yatırımcılar, 2023 yılının ikinci yarısından Ocak ayı ortalarına kadar yaşanan yükseliş trendi sırasında kayda değer kazançlar elde etti ve kâr satışları sonucunda BTC fiyatında ciddi düşüşler yaşandı. Bu düşüş aynı zamanda Bitcoin balinaları tarafından satın alma fırsatı olarak değerlendiriliyor olabilir.