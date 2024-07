ABD’nin Bitcoin destekçisi senatörü Cynthia Lummis’in hazırladığı yasa tasarısı hangi maddeleri içeriyor?

Bitcoin (BTC) ve genel anlamda kripto paralar, ABD’de 2024 başkanlık yarışında partilerin (en azından birinin) ajandasında önemli bir yer tutuyor. Son dönemde kripto dostu açıklamalar yapan, hatta Bitcoin konferansında konuşan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, topluluk desteğini kazandı.

Trump’ın yanı sıra, Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis hazırladığı Bitcoin yasa tasarısıyla gündemde. Senatör, ABD’nin Bitcoin satın alabilmesinin yolunu açacak bir yasa tasarısı hazırladığını ve kongreye sunacağını söylemişti. O tasarının maddeleri ortaya çıktı.

Bitcoin Rezerv Varlığı Olacak

Wyoming’li senatör Cynthia Lummis’in hazırladığı “Boosting Innovation, Technology, and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide Act of 2024,” kısaca “2024 Bitcoin Yasası” olarak adlandırılıyor. The Block’a göre yasa tasarısı şu maddeleri içeriyor:

Bitcoin bir stratejik rezerv varlığı olarak kabul edilecek.

Bitcoin satın alma programı oluşturulacak. ABD federal hükümeti Bitcoin satın alabilecek. Beş yıllık bir süreçte, her yıl 200 bin BTC olmak üzere toplam 1 milyon BTC satın alımı hedeflenecek.

Eyalet hükümetlerine de rezerv varlığı olarak BTC satın alma seçeneği sunulacak.

ABD Hazine Bakanlığı, Bitcoin rezervlerine dair kamuyu her çeyrekte bilgilendirecek.

Bitcoin satın alan devlet kurumlarının güvenlik protokolleri gibi belirli koşullara uyması gerekecek.

Lummis, yasa tasarısında Bitcoin’i “ABD dolarının küresel finans sistemindeki konumunu güçlendirecek, tamamlayıcı bir varlık” olarak konumlandırıyor.

Hafta sonu Bitcoin 2024 konferansında konuşan Donald Trump da BTC’yi rezerv varlığı yapma sözü verdi. Trump, başkan seçilirse ABD’nin kasasında bulunan (el koyduğu) 180 bin kadar BTC’ye dokunmayacağını belirtti.

ABD’nin mevcut hükümeti ise konuşmadan kısa süre sonra el koyduğu Bitcoin’lerin bir kısmını taşımaya başladı. ABD’ye ait cüzdandan, Silk Road’dan ele geçirilmiş 2 milyar dolarlık Bitcoin taşındı.