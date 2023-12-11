Lugano, kripto paraları bir ödeme yöntemi olarak kabul eden diğer iki İsviçre şehri ve kantonu arasına katıldı.

İsviçre’nin İtalya sınırında yer alan Lugano kenti, vergi ve diğer belediye ödemeleri için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) ödemelerini kabul etmeye başladığını duyurdu. Bu adımlar, Lugano kentinin finansal sistemini canlandırmak için Tether işbirliğinde başlatılan Plan B kampanyasının ardından geldi.

Lugano Kripto Para Dünyasına Giriş Yapıyor

Lugano Belediyesi şimdiye kadar şehrin resmi internet sitesi üzerinden yapılan kripto para ödemelerini kabul ediyordu. Ancak bu son gelişmeyle birlikte türü ya da tutarı ne olursa olsun faturaların kripto paralarla ödenmesine yeşil ışık yakıldı.

Yapılan resmi açıklamaya göre Lugano sakinleri ve şirketler artık sadece faturalardaki QR kodları taratarak mobil cüzdanları aracılığıyla kripto paralarla ödeme yapabilecek. Açıklamaya göre şu anda yalnızca Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor.

Bitcoin Suisse tarafından yapılan açıklamada söz konusu adımın Tether ortaklığında Bitcoin’i günlük hayata entegre etmek amacıyla başlatılan Plan B projesinin bir parçası olduğu belirtildi. Bu süreçte Bitcoin Suisse, BTC ve USDT ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi adına teknik kısımda yer alacak.

Bitcoin Suisse’in Baş Ürün Sorumlusu Armin Schmid konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Giderek daha çok İsviçre belediyesinin kripto paralar hem şehir sakinleri hem de şirketler için bir ödeme yöntemi olarak kabul ettiğini görmek çok güzel.

Bitcoin Suisse, kripto para ödemelerini mümkün hale getirmek için teknik altyapı sunmak ve diğer İsviçre kantonlarına, belediyelerine ve şehirlerine kripto ödemeleri sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtiyor.

İsviçre Kripto Paraları Sevdi

İsviçre’de kripto paraları benimseyen tek şehir Lugano değil. Daha önce de İsviçre’nin Zug şehri, Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) ile vergi ödemelerini kabul etmeye başlamıştı. Zug şehri bundan yaklaşık 2 yıl önce 2021 yılının başlarında kripto paralarla vergi ödemelerini kabul etmeye başladı.

Kripto paraların benimsenmesi konusunda önde gelen ülkelerden biri olan İsviçre’nin Lugano, Zug ve Zermatt şehirleri kripto para ödemelerini destekliyor.

Öte yandan geride bıraktığımız ay İsviçre’nin en büyük kanton bankalarından biri olan St. Galler Kantonalbank, bazı müşterileri için BTC ve ETH alım, satım ve saklama hizmetlerini başlattığını duyurdu.