Loom Network (LOOM) kısa bir süre önce 0,28 dolara kadar yükseldi. Böylelikle LOOM, 2018 yılından bu yana kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı.

Özet:

Loom Network (LOOM), Upbit borsasında bir yatırımcının 6 milyon dolar değerinde 21 milyonu aşkın LOOM satın almasının ardından yükselişe geçti. %30’un üzerinde değer kazanan LOOM, son 5 yılda kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı.

Upbit kullanıcısı şu anda LOOM’un dolaşımdaki arzının yarısına denk gelen 653 milyon LOOM’a sahip.

LOOM yükselirken BTC, ETH gibi diğer popüler kripto paralar da düşüşte. Dolayısıyla kripto para piyasasının toplam değeri bir kez daha 1,1 trilyon doların altına geriledi.

Kripto para piyasasında düşüş trendi devam ederken bazı altcoin’ler ise yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Loom Network (LOOM).

13 Ekim’de yükselişe geçerek %30 oranında değer kazanan LOOM, 0,2863 dolar seviyesine kadar yükseldi. Varlık 14 Ekim itibariyle ise 0,2716 dolardan işlem görüyor.

LOOM’daki yükseliş, Upbit borsasını kullanan bir yatırımcının 6 milyon dolara denk gelen 21 milyon LOOM satın almasının ardından başladı. Upbit balinası şu anda yaklaşık 181 milyon dolar değerinde 653 milyon LOOM’a sahip. Balinanın sahip olduğu varlıklar, LOOM’un dolaşımdaki arzının %50’sine denk geliyor.

Lookonchain bu gelişmeyi yaptığı Twitter paylaşımıyla duyurdu:

Bugün $LOOM’un fiyatı yaklaşık %30 oranında yükseldi. Upbit borsasındaki bir cüzdan bugün 21,42 milyon LOOM (5,83 milyon dolar) satın aldı. Bu cüzdan şu anda dolaşımdaki toplam arzın %50’sine denk gelen 653 milyon $LOOM (181 milyon dolar) tutuyor.

Her ne kadar LOOM ve bazı altcoin’ler yükselişte olsa da kripto para piyasanın geneli düşüş trendinde.

Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) ve bunun gibi popüler altcoin’ler kırmızı renkte. CoinGecko verileri kripto para piyasasının toplam değerinin de yaşanan düşüşler ışığında 1,1 trilyon doların altına gerilediğini gösteriyor.