Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH), Londra Borsası’na geliyor.

ABD’nin ardından İngiltere de kripto para ürünlerini denetimli ve düzenlenen bir şekilde sunmak üzere harekete geçti. Londra Borsası, Bitcoin ve Ether ürünleri için pazar oluşturacağını duyurdu.

BTC ve ETH Londra Borsası’na Geliyor

Londra Borsası (LSE), BTC ve ETH borsa yatırım senetleri (ETN) için pazar oluşturacak. ETN’ler, ilgili varlıkların fiyatına endeksli, borç temsili menkul kıymetleri ifade ediyor.

LSE, başvuruları 8 Mart’tan itibaren kabul edecek. Birleşik Krallık’ın finansal denetleyicisi Mali Yürütme Kurumu’nun (FCA) onayından geçen ürünler, bir ay içinde listelenecek.

Borsanın kuralları gereği spot tabanlı ve kaldıraçsız arz edilmesi gereken ürünler, yalnızca profesyonel yatırımcılara açık olacak. FCA, bireysel yatırımcılarının kripto türev ürünleri satın almasını 2021’de yasakladı.

Ürünlerin spot tabanlı olması, gerçekten BTC ve ETH satın alacak olmaları demek. Satın alınan kripto paralar; Birleşik Krallık, ABD veya AB’de lisans almış herhangi bir saklama hizmetinde soğuk depolamada saklanacak.

Bitcoin ETF’nin ABD Serüveni

ABD, kripto para ürünlerine, özellikle de spot ürünlere karşı diğer ülkelere kıyasla çok daha sert bir tutum izliyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin ETF başvurularını neredeyse 10 yıl boyunca reddetti. Komisyon, nihayet bu yılın ocak ayında başvuruları onayladı ve 11 yeni fon işleme açıldı.

ABD’de profesyonel yatırımcılara BTC’ye doğrudan yatırım imkanı veren araçlar, listelendikleri iki aydan beri büyük ilgi görüyor. Komisyon, şimdi ise spot Ether ETF başvurularını inceliyor.