Kripto para tabanlı ödeme sağlayıcısı BitPay, Microsoft kullanıcıları ve Litecoin sahipleri için önemli bir duyuru yaptı.

BitPay cephesinden kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre artık kullanıcılar Litecoin (LTC) ile Microsoft hesaplarına bakiye yükleyebilecek. Dünyanın dört bir yanındaki dev şirketler, kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul ettikçe bu yeni varlık sınıfının benimsenme oranları da artıyor. Bu anlamda BitPay’in yaptığı bu duyuru oldukça önemli.

BitPay son olarak 2023 yılının Kasım ayında yaptığı bir başka duyuruda 1988 yılından bu yana koleksiyon arabaları, eski/antika motosikletler ve çok daha fazlası için açık artırmaların düzenlendiği Mecum Müzayedeleri’nde Litecoin’in (LTC) yanı sıra Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), XRP (XRP), Dai (DAI), Binance USD (BUSD), USD Coin (USDC), Wrapped Bitcoin (WBTC), Pax Dollar (USDP) ve Gemini Dollar (GUSD) gibi kripto para birimlerinin kabul edilmeye başlandığını duyurmuştu.

Tüm bunların yanı sıra Litecoin ağında geliştirmelere de devam ediliyor. 1 Aralık’ta Litecoin tarafından yapılan açıklamada Litecoin ağında Kasım ayında 6 milyon işlem gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bununla birlikte Litecoin ağındaki benzersiz cüzdan adreslerinin sayısı da 6,3 milyona yükseldi.

Kripto para analitik platformu IntoTheBlock’un verilerine göre içerisinde bakiye bulunan cüzdan adreslerinin sayısı da 9,28 milyona yükselerek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Tüm bu gelişmeler, yatırımcıların ve kullanıcıların Litecoin’e yönelik ilgisinin giderek artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Litecoin (LTC) bu haberin hazırlandığı sırada haftalık bazda %4,6’lık artışla 72,224 dolardan işlem görüyordu.