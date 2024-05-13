Litecoin (LTC), kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte bir süredir yatay seyrediyor. Altcoin hafta genelinde yüzde 0,5 değer kaybederken, ay genelindeyse yüzde 15’in üzerinde düşüş gösterdi.

LTC, haber yayın saati itibarıyla 80 doların hemen üzerinden işlem görüyor. Ancak altcoin, analistlere göre yakında 250 dolara doğru yükselişe geçebilir.

Litecoin İçin Hedef 250 Dolar

Rezerv riski göstergesi, bir varlığın fiyatıyla birikim yapılan kripto para miktarını kıyaslayarak, uzun vadeli yatırımcıların varlığa güven derecesini ölçmede kullanılıyor.

Fiyat yüksek iken güvenin düşük olması, varlığın yatırım yapmaktan kaçınılacak derece riskli olduğunu gösteriyor. Fiyat düşük iken güvenin yüksek olması ise aksine uzun vadede güçlü bir potansiyele işaret ediyor.

Litecoin’e rezerv riski göstergesini uygulayan analistler, tam da ikinci senaryodaki gibi bir durum oluştuğunu gözledi.

Göstergeye göre LTC’nin gidiş yönü yukarı gibi gözüküyor. Altcoin 100 dolar direncini aşmayı başarırsa, 250 dolara doğru yol alabilir. LTC’nin 250 dolara ulaşması, fiyatının yüzde 210’dan fazla artması demek.

Litecoin, en son Kasım 2021’de 250 dolardan işlem gördü. Kripto para son fiyat rekorunu ise Mayıs 2021’de 412 dolar ile kırdı.

Hareketli göstergeler de Litecoin’in herhangi bir düzeltmeye başlamadan önce yükselmeye devam edebileceğine işaret ediyor. LTC’nin 111 günlük ve 350 günlük basit hareketli ortalamaları (SMA) kesiştiğinde, kripto para tarihsel olarak zirve yapıyor.

Bu iki hareketli ortalama da mevcut durumda birbirinden uzakta, fakat yakınlaşıyor. Dolayısıyla analistler LTC fiyatı için öngörülebilir vadede yükseliş bekliyor.